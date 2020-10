Koudelka (Trikolóra): Postup v koronakrizi

reklama

Ovšem vláda by měla zveřejnit, čeho chce svými opatřeními dosáhnout a to na celé zbývající funkční období do voleb 2021.

Vir nezmizí

Vláda uvádí, že cílem je snížit reprodukční číslo R. Ale vir z populace nezmizí a bude se vracet. Přitom platí, že chřipkové epidemie jsou především na podzim a na jaře, v létě nás trápí průjmy.

Dejme tomu, že se podaří číslo R snížit na úroveň, s kterou bude vláda spokojena. Otevřou se školy, hospody a obchody? Pokud ano, lze očekávat, že se nákaza rozšíří. Pokud nikoli a obchody zůstanou uzavřeny i před Vánocemi, dojde k dalším škodám. Předvánoční období je pro obchodníky a hospodské jako žně pro zemědělce. Nejsou-li žně, celý rok je ztracen.

Na jaře lze předpokládat další vlnu čínské chřipky. To opět vláda zavře školy a ekonomiku? A na podzim zas? Vládní opatření neukazují světlo na konci tunelu. Šíření viru nezabráníme, maximálně jej zpomalíme o pár týdnů. Vir prochází populací a nezastaví se. Je legitimní se ptát, zda zásahy do práv lidí a razantní poškození hospodářství mají smysl, zda nezvolit jiný přístup, jaký zvolilo Švédsko.

Člověk se může přírodě přizpůsobit nebo se ji snažit ovládnou. Ovládá jen malé přírodní síly a děje. Na koronavir nestačí. Bývalý prezident Václav Klaus poukazuje, že se v roce 2020 nezvýšila úmrtnost nad průměr předchozích let. Nelze hovořit, že zemřelí s koronavirem jsou zemřelí navíc. Koronavir není mor, nemá jeho úmrtnost. Lépe by bylo bez něj, ale nejsme schopni jej zničit. Do konce roku 2020 zřejmě vir projde většinou a opatření vlády tomu nezabrání.

Nová vládní většina

Vládní opatření v koronakrizi překopala politické dělení společnosti a stala se základním problémem dneška. Lidé, kteří před rokem na akcích Milionu chvilek brojili proti Babišově vládě, nyní vládu podporují. V Poslanecké sněmovně, kterou Andrej Babiš potřebuje pro prodloužení nouzového stavu, se vytvořila nová vládní většina. V řešení základní politické otázky dneška formou razantních zákazů s nutností nouzového stavu nyní vládu Andreje Babiše podporuje hnutí ANO, sociální demokracie, Piráti, STAN a TOP 09. Proti tomuto provládnímu uskupení vystupuje Trikolóra Václava Klause ml. a Strana přímé demokracie Tomia Okamury.

Podstatou demokracie je volba z alternativ. Mají-li mít příští poslanecké volby smysl, musí mít voliči možnost si vybrat mezi stávajícím přístupem k epidemii a alternativním způsobem, který vzejde z jiných přístupů.

Jaro 2020

Jaro 2020 vláda vydávala za úspěch. Přitom došlo k razantnímu zavření ekonomiky. Zavřeny byly služby, výrazně se omezila průmyslová výroba. Vznikly obrovské škody díky vytvoření atmosféry strachu. Výsledkem bylo přesunutí rozšíření viru z jara na podzim. Na podzim 2020 vláda postupovala opatrněji, zavřela sice služby, ale neomezuje průmyslovou výrobu.

Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 5574 lidí

Při omezení práv lidí musí být užíván rozum. Na jaře 2020 některé koronavirové příkazy vlády byly nerozumné. Plošné nošení roušek venku, i když šel člověk po lese, nemělo vliv na virovou nákazu. Nerozumný byl příkaz, aby manželé měli roušku v autě, když v posteli ji neměli. Díky kritice vláda podzimní příkaz nosit roušky venku omezila na zastavěné území obcí a jen, jsou-li lidé blízko. Je rozdíl v množství lidí mezi centrem Brna v poledne a nejvyšší horou Moravy Praděd o půlnoci.

Některá omezení jsou nedůvodná. Mše jsou omezeny do 20 účastníků. Více než 20 lidí může jet autobusem nebo šalinou. Přitom se do olomoucké či brněnské katedrály vleze několik šalin. Je to nedůvodný zásah do náboženské svobody. Rozumné by bylo, aby vláda stanovila, že na každou osobu musí být určitá plocha a zachován odstup. Farář by pro kostel stanovil počet věřících - jiný ve velkém a jiný v malém. A takto se dá postupovat všude, kde paušální vládní zákazy jsou nerozumné.

Například je dovoleno jít do autoservisu, ale ne si koupit auto. Většina prodejen aut zajišťuje i servis, takže v té samé hale lze objednat opravu, ale ne auto koupit. Přitom většina zákazníků chce opravu, kupci přijdou ojediněle. Fronty na auta se nestojí. Lidé jsou rozumní a nedodržují příkazy, které jsou hloupé.

Prymulův pád

Konec ministra zdravotnictví Romana Prymuly ve funkci je příznačný. Jeho schůzka v zavřené restauraci v říjnu 2020 s předsedou Poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem neměla vliv na epidemickou situaci. Proč vyčítat někomu, že si dal kávu v takové budově a ne budově jiné, třebas hned vedle? Jiné lidi by šlo považovat za oběti koronavirového udavačství a novinářské senzacechtivosti.

Ovšem i Milada Horáková a Rudolf Slánský nebyli stejné případy obětí justiční vraždy v období totality. Milada Horáková se na vzniku totality nepodílela. Zatímco generální tajemník Komunistické strany Československa Rudolf Slánský rozjížděl nezákonné procesy, které nakonec semlely i jej. Též Roman Prymula je obětí atmosféry ve společnosti, kterou sám rozpoutal.

(převzato z Profilu)

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koudelka (Trikolóra): Selhávání Ústavního soudu Koudelka (Trikolóra): Prymulova diktatura do 3. listopadu. A pak? Koudelka (Trikolóra): Boris Šťastný x Václav Klaus Koudelka (Trikolóra): Prymulovo půlnoční království

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.