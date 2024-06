Koudelka (Trikolora): Robert Fico – evropský státník

Fyzický stav

Předně je třeba ocenit, že se Robert Fico zotavuje z atentátu úspěšně. Atentát jej jako politika nezlomil. Zůstal silný. Byť jsou na něm patrné stopy pokusu vraždy, chuť politicky pracovat mu zůstala. Jeho ohlášený návrat do práce na přelomu června a července 2024 je obdivuhodný.

Úspěšný Slovák – evropský vůdce

Projev z 5. 6. 2024 (ZDE) dokazuje, že Robert Fico politicky pracuje již nyní a je skutečným předsedou vlády. Určuje směry slovenské politiky. Fico však míří dál. Otitulkování jeho projevu v angličtině jej zpřístupnilo světu. Fico ukázal, jaký má být významný evropský státník. Musí to být především úspěšný státník ve vlastní zemi, proto hovořil slovensky ke spoluobčanům. Tato vazba je určující.

Evropský rozměr politikovi zajišťuje to, že jeho názory osloví významnou část občanů jiných států, proto byl jeho projev otitulkován anglicky a věnoval se zásadním tématům, především vtahování evropských států proti vůli jejich obyvatel do války s Ruskem. Evropský státník nevzejde z bruselského odkladiště béčkových politiků, ale z nejvýznamnějších vůdců členských států. Fico takovým je, projev z 5. 6. 2024 to potvrdil.

Sledujme zdroje, média hlavního proudu nejsou vyvážená

Když jsem četl některé hanobící komentáře politických odpůrců Roberta Fica o jeho projevu, vzpomněl jsem si na dobu do roku 1989. Tehdy se nevěřilo tomu, co se psalo v novinách a televizi. Dnes je to obdobné, ale přece jen jiné v tom, že díky demokratickému a levnému internetu můžeme vidět originál projevu a díky jazykové blízkosti mu rozumět. Ti, kteří dosud neviděli projev Roberta Fica z 5. 6. 2024, ať jej zhlédnou a udělají si názor na něj bez ideologické předpojatosti téma přežvykujících novinářů pražské kavárny.

Nám, obyvatelům Čech, Moravy a Slezska, nezbývá než Slovensku Roberta Fica závidět. U nás po Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi významný státník rozměru Roberta Fica není.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



