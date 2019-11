Kováčik (KSČM): Já svědčím, že pan kolega Chvojka se hlásil v době, kdy hovořil poslední řečník

Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, opět se ukazuje, že když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Podobnou situací jsme si totiž prošli přednedávnem, kdy tato Poslanecká sněmovna vyzývala, a potom ještě dál na různých poradách a grémiích, vyzývala předsedající, a tuším to byl zrovna pan místopředseda Okamura, který se ne dosti dobře podíval po sněmovně, po sněmovním sálu a přehlédl přihlášku právě v podobné situaci, v podobné chvíli. Já svědčím, že pan kolega Chvojka se hlásil ještě v době, kdy hovořil poslední řečník pan kolega Kalousek, a vy, pane předsedo strany ODS a místopředsedo Sněmovny, jste se schválně - můžu vidět, já to tak můžu vidět, že? - nepodíval tímto směrem vůbec, takže jste ani nemohl zahlédnout pana kolegu předsedu poslaneckého klubu ČSSD Chvojku, jak se hlásí. Prosím pěkně, je to stejná situace, jako byla. Tehdy jsme to brali v úvahu. Já prosím, abychom to vzali v úvahu i teď. Nic víc, nic méně. Jinak je jasné, že je to právě Občanská demokratická strana, která i postupem svého předsedy ve funkci místopředsedy Sněmovny a předsedajícího této schůze obstruuje přijetí oněch sociálních dávek. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM, ČSSD a ANO 2011.)

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kováčik (KSČM): Zloděj křičí chyťte zloděje ČSSD má zájem o vedení sněmovního sociálního výboru Moravec se vrátil a už to jelo. Chvojkův jemný kopanec do Zemana. Bartošek na to šel tvrději, připomněl, jak Zeman „odpálkoval“ Havla Foldyna sledoval na ČT výstup Piráta o Rusku a musel si dát panáka: Jasánek jak vyšitej

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.