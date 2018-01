Kováčik (KSČM): Jsem přítelem řádného projednání

Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

Já bych navázal na onen bonmot o onom revolučním právu jenom drobným vysvětlením. Když to nejde dostatečně rychle a dostatečně pregnantně a promptně podle představ některé části společnosti, tak se to prostě nějakým způsobem urychlí, zákon se ohne, nebo se případně nějaká jeho část momentálně vyloučí, jenom aby co nejrychleji byly nasyceny vášně davu a předhozeni tomu davu do té arény ti křesťané lvům a princip chléb a hry byl naplněn. (Nesouhlasný šum zprava.) A navíc ještě je to doprovázeno revoluční netrpělivostí, už aby to bylo, pokud možno ještě dneska, a tak se zákon ohne.

Příslušný výbor, který tady léta funguje právě proto, aby v podobných případech, které jsou doprovázeny nejen tedy zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ale i trestním zákonem, tak aby byly tímto výborem projednány, připraveny, přijato stanovisko a - promiňte - ono stíhání nikdy není pouhou houskou na krámě, kterou lze vyřešit jednoduchým převzetím a zaplacením. Ono je třeba doopravdy, aby se příslušní měli šanci - neříkám, že musí, ale měli šanci - seznámit s autorizovaným překladem do jednacího jazyka Poslanecké sněmovny, aby až někdy přijde čas a ukáže se rozhodnutím soudu, jak ta věc skutečně byla, a budou používány opravné prostředky, tak aby nebyl zbytečně zpochybňován onen postup, ona procedura. To si myslím, že je třeba, abychom naopak v tomto případě velmi jasně, zřetelně dbali, aby všechny tyto procedurální nebo procesní záležitosti byly přesně naplněny, protože jinak se ta situace potáhne donekonečna. A ani v české společnosti, ani v rámci mezinárodního pojetí vnímání České republiky a českých reálií nám to v žádném případě nepomůže nebo nepřinese žádné kladné body.

Já jenom sděluji, že poslanecký klub KSČM, jak už z včerejšího jednání bylo patrné, nepodpoří vládu, nedá důvěru této vládě v tomto prvním pokuse. Současně ale jsme ti, kteří ctí zákon a ctí právo, možná ještě víc než kdokoliv jiný právě proto, že se na nás tím spíše poukazuje. Jsme zvyklí, když náhodou se nám něco ne úplně hned podaří, tak jsme první na tapetě s kritikou všech ostatních.

Takže prosím pěkně, nepodpoříme ani předřazení onoho rozhodnutí Sněmovny bez mandátového výboru, což je obsahem návrhu pana kolegy Bartoše, ani přerušení projednávání do nějaké doby vyřešení toho mandátového výboru. Já jsem totiž přítelem řádného projednání, ne nějakého netrpělivého tlaku na mandátový výbor. Nevyvíjejme tento tlak na to, aby se věci urychlily! Věc je příliš vážná.

Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Trváme na návrhu tak, jak ho přednesl předseda Ivan Bartoš Filip (KSČM): Útok na ústavní systém je svým způsobem nepodložený Stanjura (ODS): Premiér je trestně stíhán a hlasování sněmovny na tom nic nezmění Kalousek (TOP 09): Budeme hlasovat o důvěře vládě člověka, obviněného z trestných činů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV