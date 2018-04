Kováčik (KSČM): Ne zrovna dobré nápady Jiřího Kejvala

Symboly naší republiky si zaslouží, abychom je všichni uctívali, chránili a opatrovali pro generace budoucí. Je až neuvěřitelné, že někteří, údajně z řad sportovců, přišli s výhradou, že naše hymna je příliš krátká a oni tak stupně vítězů opouštějí relativně brzy. Ani funkcionář Kejval nedokázal specifikovat, kolik že těch nespokojenců vlastně je. Nové modifikace naší hymny jsou opravdu tristní. Kolik peněz tento pokus přesně stál, nechce nikdo prozradit. Hymna patří všem, nejen sportovcům. Jsou profese, které sice nestojí na stupních vítězů, ale život si bez nich nedokážeme představit. Každý z nás může vyjádřit svůj názor, ale symboly naší republiky je třeba ctít a chránit. Co když někomu za chvíli přijdou fádní barvy na státní vlajce. Nebo se mu přestane zamlouvat státní znak. Někteří „novátoři“ by se měli ze svého novátorství rychle probrat a nesnažit se zničit to, co léta uctíváme.

Pavel Kováčik, poslanec a předseda Poslaneckého klubu KSČM Poslanecké sněmovny PČR

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šejdíři z ODS. To nepsal střízlivý. Zdeněk Zbořil se rozhorlil nad novou hymnou i dalšími věcmi Kavij (KSČM): Nejen o hymně a vlastenectví Udženija (ODS): Na naší politické scéně zažívá člověk apríl 365 dní v roce Mira Třebická: Ukřižujme Boka s Kejvalem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV