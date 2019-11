Kováčik (KSČM): Zloděj křičí chyťte zloděje

Pane předsedo, paní a pánové, já se tady cítím jako v nějakém špatném snu. Paní ministryně, aniž bych se jí chtěl zastávat, mluvila sotva hodinu a už je tady obrovská bouře nevole a obviňování snad z nějaké obstrukce. My si nepamatujeme snad uplynulé týdny, kdy se tady hodiny a hodiny mluvilo opakovaně o tomtéž a naprosto se odmítalo, že jde o obstrukci? My si nepamatujeme ty dlouhé řeči, které tady byly? A veřejnost, alespoň ta, která komunikuje se mnou, nám říkala: proboha, mluvíte tam úplně naplano. To, že není odhlasovaný rodičovský příspěvek, to, že není odhlasovaný daňový balíček, ale to, že nejsou odhlasovány další zákony, které jsou potřebné, to přece není vina paní ministryně Maláčové, která tady, jak říkám, hovoří sotva hodinu. My jsme dávno mohli mít i ten rodičovský příspěvek odhlasovaný, kdyby tady neprobíhala obstrukce, a já se to nebojím nazvat obstrukcí, ze strany zejména tady zprava, tedy ze strany pravicové opozice. Mně to tady připadá, jako když je to podle onoho přísloví "zloděj křičí chyťte zloděje". To teď zrovna velmi intenzivně cítím, že to tak vypadá.

Paní a pánové, za chvíli začíná další schůze, já deklaruji a deklarovali jsme to mnohokrát, naposledy včera, respektive předevčírem s kolegyní Aulickou na tiskové konferenci, my samozřejmě podporujeme, vždyť jsme to podepsali, onen zákon o rodičovském příspěvku. Ale současně víme, a myslím si, že je to velmi rozumné, alespoň my to tak vidíme, že je třeba, aby - ostatně vy jste zejména zprava ti, kteří nás nabádáte k rozpočtové odpovědnosti - na to, co chceme vydávat nejprve bylo vyděláno, nejprve bylo přijato, potom teprve můžeme vydávat. A tak říkáme: maminky, nebojte se, dostanete, co je třeba, rodičové, nebojte, dostanete, co je třeba, dostanete to včas. Paní ministryně Maláčová jaksi nemluvila do větru, ona je hluboce přesvědčena a já také, že rodičovský příspěvek projde a projde tak, jak má a bude vyplácen včas. Ale je třeba, abychom společně, to znamená Sněmovna jako celek, my všichni, kteří jsme to podepsali, také vzali v úvahu ten fakt, že rozpočtová odpovědnost je také naší povinností. A když jde o to, jestli někomu přidáváme více nebo méně, pardon, přidáváme, vládní koalice přidává více nebo méně, také si pamatujeme, zejména my starší, že tady byla období, kdy se jako velký úspěch propagovalo, když se důchodcům přidalo 39 korun. Takže, prosím pěkně, nechme na hlavě a když už na hlavě máme, alespoň nelezme s máslem na hlavě na slunce.

Děkuji za pozornost.

