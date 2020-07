Kovářová (STAN): Pokud zdražíme cigarety příliš, Němci je u nás přestanou kupovat

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se také vyjádřila za klub STAN k daňovému balíčku. Očekávala bych, že v této situaci to nebude daňový balíček, ale že to bude nějaký daňový balík. Toto mi připomíná spíš jakýsi pel mel, vezmeme jednu daň, tu zvýšíme, pak něco odpustíme. Zkrátka a dobře, možná bych se ptala, co je vlastně cílem takovéhoto daňového balíčku. Je to tedy ochrana zdraví? Nebo zvýšení příjmů? Nebo někomu umožníme, aby dostal peníze na obědy? Tak to je můj hlavní dotaz.

Na druhou stranu musím říci, že obecně k jednotlivým bodům v podstatě nemáme výhrad. Když se podíváme například na úlevy pro rodiče hospitalizovaných dětí, to znamená na odpuštění místních poplatků, s tím nelze než souhlasit. Co se týče uznatelnosti výdajů v boji s koronavirem, také s tím souhlasíme. Otázka zavedení diferenciace kauce poskytované distributory lihu, který má umožnit přístup menším distributorům, ano, také nemůžeme nic jiného než souhlasit.

Samozřejmě pak tady máme jedno zajímavé ustanovení, a to se týká daně z nemovitosti. Tam vítáme, že obce budou mít možnost v různých částech obce uplatnit jiný koeficient. Ovšem zase bych předpokládala, že nedávno byla zavedena možnost odpustit daň z nemovitosti, nyní zase se uvádí, že naopak je možné jaksi více zatížit podnikatele nebo továrny, které znečišťují ovzduší, ještě s komentářem, že obce nevyužívají navýšení tohoto místního koeficientu, že to využívají velmi zřídka, že si to netroufají. (Reakce ministryně zprava.) Ono to není tak... No, říkala jste to, paní ministryně. Opakovala jste to několikrát. Já jenom podotýkám, že to obce využívají, že to není nic jednoduchého prosadit a také si to obhájit před občany, protože pokud navyšujete ten koeficient třeba pětkrát, tak musíte jasně občanům říct, proč toto činíte, na co to použijete, a je tam i zpětná kontrola, zda skutečně ta investice, na kterou to bylo určeno, zda to vedení obce dodrželo, či nikoli. Takže tam jenom opatrně s takovýmito výrazy, protože celá řada obcí, které jsou v okolí velkých měst, sáhla k tomuto opatření, a to právě z toho důvodu, aby mohla dohnat chybějící občanskou vybavenost.

Pak zde máme také zajímavou záležitost, a to je zvýšení spotřební daně na cigarety. Uvádíte, že je to z toho důvodu, abychom ochránili zdraví lidí. My s tím problém nemáme. Souhlasíme s tím. Na druhou stranu, pokud vláda říká, že je potřeba dbát na zdraví lidí, tak bych předpokládala, že ten zvýšený výběr, pokud bude ze spotřební daně, bude nasměřován právě do prevence. A pevně věřím, že tomu tak bude v návrhu rozpočtu na rok 2021, že tam dojde k navýšení výdajů právě v souvislosti s prevencí.

Co se týče výběru, který uvádíte, že by mohl narůst, ten přínos 2 miliardy, jenom podotýkám, že tomu tak být nemusí, protože i koronakrize ukázala, že když sem nemohli jezdit Němci a Rakušané, kteří kupovali cigarety v České republice, tak ten výpadek je významný. Zaznamenala jsem číslo, že se to týkalo výpadku 60 milionů cigaret. Kolik to bylo krabiček a peněz, to tedy nevím. Ale každopádně tyto skupiny nakoupí cigarety s přínosem ve spotřební dani asi za 23 miliard. Takže pokud se zvýší příliš cena za krabičku, tak se skutečně může stát, že oni pak nepojedou do České republiky levnější cigarety nakoupit. A kromě toho čeští občané mohou jezdit na Slovensko a do Polska právě za levnějšími cigaretami.

Tím chci říci, že mně moc nesedí přínos, který tady uvádíte, ty dvě miliardy, nikoliv že bych zpochybňovala navýšení spotřební daně na cigarety resp. na surový tabák.

No a pak tu máme hit letošní sezóny, kterému už, si myslím, se věnovalo více času, než schodku rozpočtu ve výši půl biliónu korun, a to je stravenkový paušál. Musím konstatovat, že zavést možnost, aby byl stravenkový paušál vedle stravenek, považuji za ne úplně špatný návrh. Neruší se stravenky, čeští občané jsou na to zvyklí, ale samozřejmě dáváme zaměstnavatelům si vybrat, jaký benefit zaměstnancům poskytnout, a je jasné, že ten milión zaměstnanců, kteří nemají možnost dostávat stravenky, tak ti skutečně byli znevýhodněni. Nechci se tady pouštět do debat, zda lidé budou chodit skutečně na obědy, nebo ne, když dostanou jenom peníze, myslím, že to ukáže jenom čas a že také trošku konkurence stravenkovým firmám také neuškodí ve smyslu jak zrychlit např. platby, když zaplatí zákazník, urychlení plateb pro poskytujícího službu.

Takže abych to celkově shrnula. Myslím, že tento balíček, skutečně balíček, není to balík, jak bych předpokládala, propustíme do druhého čtení a podrobnou debatu si necháme na rozpočtový výbor. Děkuji.

