Kovářová (STAN): Pozměňovací návrh poslance Babiše má dvě roviny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych i já představila několik pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy reagují v podstatě na některé vložené pozměňovací návrhy koalice.

Musím říci, že tento daňový balíček se právě díky předloženým pozměňovacím návrhům pana poslance Babiše a pana poslance Hamáčka stal jakýmsi daňovým balíkem, který skutečně zastíní i takový letitý evergreen jako je stravenkový paušál. A myslím, že tak jak byl přednesen nebo představen pozměňovací návrh pana poslance Babiše, tak skutečně další vlády ponesou na svých bedrech a také další generace.

Předně musím podotknout, že před pár měsíci nebo před rokem by nikdo nepochyboval o tom, že zrušení superhrubé mzdy je dobrým krokem. Ostatně většina politických stran měna zrušení superhrubé mzdy, respektive zdanění superhrubé mzdy ve svých programech. Ve svém programovém prohlášení ho měla i vláda a celá ta léta váhala a odhodlala se až v okamžiku, který není docela vhodný pro takovéto řešení.

Musím říci, že pozměňovací návrh poslance Babiše má dvě roviny. Ta první rovina je, že rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti a to velmi zásadním způsobem. Poté co koalice si schválila na návrh Ministerstva financí rozvolnění rozpočtových pravidel na rok 2021 a to na 4 % HDP, pardon, v roce 2020. A pro rok 2021 navrhuje částku, respektive číslo 4,5 % HDP. A to, co podal pan poslanec Babiš, má fatální následek. A mohlo by mít fatální následek, kdy zrušení zdanění superhrubé mzdy, právě v tom návrhu by došlo k prohloubení strukturálního deficitu a to až na 6 % HDP. A následná konsolidace veřejných financí by tak zcela vzala jiný směr.

Ing. Věra Kovářová STAN



Ta původní hranice jednoho procenta by měla být dosažena na návrh tohoto pozměňovacího návrhu až v roce 2031. A samozřejmě v tomto případě pak hrozí, že hranici dluhové brzdy bychom dosáhli v lepším případě již v roce 2027.

Co je však zcela nepochopitelné a neuvěřitelné je, že vláda schválila státní rozpočet na rok 2021, respektive návrh, který ovšem nepočítá se zrušením zdanění superhrubé mzdy. To je první chyba.

Druhou výtku, kterou máme, je to, že právě pan poslanec Babiš, se snaží pozměňovacím návrhem udělat takový zásadní krok, a to je další rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, což považujeme za zcela nezodpovědné, a kromě jiného, už samotný návrh prostřednictvím pozměňovacího návrhu takový zásadní návrh, jako je zrušení superhrubé mzdy, se dává také pozměňovacím návrhem a neprošlo to standardním legislativním procesem.

To samé by se dalo říci o návrhu pana poslance Hamáčka. A musím říci, že skutečně koalice vrhá do Sněmovny rozdílné pozměňovací návrhy, jak na běžícím pásu. Co je ovšem pro nás velmi důležité, a s čím nemůžeme rozhodně souhlasit, to je, jaký dopad by zrušení superhrubé mzdy, resp. zdanění a snížení daně z příjmu na 15 % mělo na veřejné finance. Stát by přišel tímto krokem o více než 55 mld. korun. A pak se musíme ptát: Kde vláda vezme peníze, když bude takovýto ohromný propad. Kde vezme peníze na nemocnice, kde vezme peníze na dopravní obslužnost, na školy a podobně.

A další zásadní výhradou a dopadem tohoto opatření by bylo, že obce a kraje přijdou o téměř 29 mld. korun. Obce o 20, kraje o 17 mld. Paní ministryně zde často říká, že je potřeba, aby obce a kraje investovaly peníze. Ale pokud se zeptáte starostů, jak sestavují rozpočet, pokud se zeptáte hejtmanů či zastupitelů krajských, jak se sestavují krajské rozpočty, tak rozhodně na ty investice po takovýchto opatřeních, nebude. Protože snížit provozní náklady v takovéto míře rozhodně nepůjde. A myslím si, že pokud by nebylo na investice, tak ohrožujeme potom lokální ekonomiku, rozvoj regionů, podporu malých a středních firem. Obce a kraje mají připravené projekty a myslím si, že by to mělo i vliv na celkovou výši daňových příjmů.

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby došlo ke změně rozpočtového určení daní jak krajů, tak obcí, a to takovým způsobem, aby nedošlo k těm výpadkům, které se předpokládají. To je jedna věc. Týká se to jak pozměňovacího návrhu pana poslance Babiše, tak pozměňovacího návrhu pana poslance Hamáčka. Není možné, aby v takovéto situaci, v takovéto krizi finanční, byly postiženy obce a kraje. Tady, prosím pěkně, nejde o hejtmany, nejde o starosty, ale jde o projekty, které mají sloužit lidem a budou investovány účelně.

Proto vás prosím, abyste případně ve třetím čtení, podpořili naše pozměňovací návrhy. A ještě zpět se vrátím k oněm pravidlům o rozpočtové odpovědnosti. Jestliže pan poslanec Babiš chce rozvolnit i nadále rozpočtová pravidla, která byla již rozvolněna na 4 %, a on je chce rozvolnit a navýšit ještě na 6 % HDP, tak to není možné. Je to opravdu nezodpovědné, a proto navrhneme, aby část jeho pozměňovacího návrhu vůbec nebyla hlasována, resp. aby byla vypuštěna.

Dalším pozměňovacím návrhem, který předkládáme, je pozměňovací návrh, který se týká očkování. A ten směřuje k tomu, aby byla vyšší míra proočkovanosti, právě v této době. A aby se posílila schopnost obyvatel, lépe se vypořádat právě s infekčními onemocněními v této době. Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je, že by zaměstnavatel mohl náklady spojené s očkováním zaměstnance uplatnit do svých nákladů.

A posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh Jany Krutákové a Věry Kovářové, kdy navrhujeme do zákona doplnit novou 31. část, kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Navrhovaná změna spočívá v přidání nové položky do přílohy číslo 2, konkrétně bod zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití druhotné suroviny.

Důvodem pro zařazení této služby pod první sníženou sazbu DPH je nutnost zavést podporu zpracovatelského a recyklačního odvětví a tím rovněž přispět ke splnění evropských cílů na zvýšení recyklace vyplývajících z právě transponovaných směrnic.

Vážené dámy, vážení pánové, tolik obecné představení pozměňovacích návrhů, které podává klub Starostů a nezávislých.

Děkuji.

