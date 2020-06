Kovářová (STAN): Praha bude nejvíc postižená v rámci koronavirové krize

reklama

Děkuji. Dovolte, abych reagovala na paní ministryni. Paní ministryně, říkáte, že nechcete dál hrotit už tak vyhrocenou situaci. Ale já se musím ptát, kdo ji vyhrotil. A také si na to odpovím. Vyhrotili jste to vy, a to tím, že jste obcím a krajům sebrali z jejich peněz, které už by měly na účtě mimo ten hospodářský propad, sebrali jste jim částku víc než 20 miliard korun.

Takže senátní návrh částečně napravuje to, že obcím dává 1 200 Kč na obyvatele. Tento návrh vítáme. Podpoříme ho.

Ale co nám tam chybí a chybí nám to i v tom vládním návrhu? Na kraje jste se vykašlali. Mluvíte o slibech, které projednal pan poslanec Běhounek. Ale to jsou sliby, které už jste jim dávno dali. Ale vy jim nekompenzujete ten výpadek právě z toho kompenzačního bonusu. A to je velká chyba. A ve mně to budí obavy, že jsou důvody, které vedou k tomu, proč tomu tak je. Protože na krajské komunikace se nedostane jednomu kraji, a to je Praha. A Praha bude nejvíce postižená v rámci koronavirové krize. A to vy určitě dobře víte. Proto samozřejmě také budeme navrhovat, a už i Liberecký kraj bude navrhovat, aby byl tento výpadek pro kraje také pokryt ve výši 500 Kč na obyvatele.

A abych vás uklidnila, konzultovala jsem, zda v tomto senátním návrhu se jedná o přílepek. Nejedná se o přílepek, a to proto, že vy něco berete, a zároveň ten pozměňovací návrh to tam vrací. A v tomto případě se o přílepek nejedná. Takže doufám, že vyjádříte kladné stanovisko pro podporu tohoto senátního návrhu.

A ještě ke státnímu rozpočtu - k tomu se vyjádřím příště. Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kovářová (STAN): Výživný sněmovní týden Kovářová (STAN): Nejedná se o jedinou podivnou zakázku a smlouvu ČD Cargo Kovářová (STAN): Paní ministryně, prosím, ukradněte opozici tyto návrhy Kovářová (STAN): Kraj by měl odškodnit pravidelné cestující s dlouhodobou předplatní jízdenkou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.