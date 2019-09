Kovářová (STAN): Rušením finančních úřadů vláda šetří na nesprávném místě

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny se dnes vrátil k návrhu Generálního finančního ředitelství na optimalizaci poboček finančních úřadů. Poslankyně Věra Kovářová (STAN), která na konci srpna uspořádala kulatý stůl za účasti zástupců GFŘ a Ministerstva financí, předložila výboru návrh usnesení, kterým by s tímto záměrem vyjádřil nesouhlas.

Při hlasování se pro něj ale nepodařilo najít potřebnou většinu, když se poslanci ANO a KSČM zdrželi nebo hlasovali proti. Přijetí usnesení naopak podpořil zástupce ČSSD.

“Naše obavy se přitom ani dnes nepodařilo rozptýlit. Stále trváme na tom, že prezentovaná úspora ve výši 100 milionů korun je ve srovnání s tím, jaké náklady dopadnou na obyvatele dotčených obcí, zcela zanedbatelná, a když si to dáte do souvislosti s tím, že tato vláda plánuje jen v příštím roce hospodařit se 40 miliardovým schodkem, tak pak nevím, zda je to spíš k smíchu, nebo k pláči,” vysvětluje Kovářová.

“Zdánlivě dobrou zprávou je, že z výčtu samospráv, ve kterých má být optimalizace provedena, vypadlo město Litvínov. Tamní paní starostce zvolené za hnutí ANO, která zřejmě má ten pověstný telefon na pana Babiše, a hlavně občanům z Litvínovska chci k vynětí poblahopřát. A mám k tomu ještě jednu poznámku: pan premiér s paní ministryní financí by se měli zamyslet nad tím, že ne všichni občané žijí v obcích a městech, kde vládne hnutí ANO, a že i v jejich případě by stálo za to záměr rušení finančních úřadů ještě důkladně prodiskutovat. Stojím si za tím, že přinese víc škody než užitku,” dodává Kovářová.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kovářová (STAN): Budeme čekat na další Studénky? Kovářová (STAN): Někde se daří obcím domluvit se, někde ne Kovářová (STAN): Dokumentace pro velkou školu stojí desítky milionů Kovářová (STAN): Nedostatek kapacit škol zůstává nadále velkým problémem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV