Kovářová (STAN): Starostové se obávají, že stavební úřady nebudou dostatečně dostupné pro občany

Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na vystoupení paní poslankyně Peštové, kterou bohužel paní předsedkyně Schillerová odvedla ze sálu. Nicméně doufám, že to v předsálí zaslechne.

Ona zmínila to, že starostové mají obavu, že přijdou o své pravomoci. A v tom se velmi mýlí. A pokud by byla v kontaktu se starosty, tak jako jsme my ostatní poslanci, tak jak říká, že byla osm let náměstkyní, tak by moc dobře věděla, že starostové mají zcela jiné obavy. Mají obavy z toho, že stavební úřady nebudou dostatečně dostupné pro občany. A to je trápí. To je pro ně zásadní věc, protože každý starosta ví, jakým způsobem má postupovat vůči stavebnímu úřadu a že do jeho konání nesmí zasahovat.

Takže bylo by možná dobré i po těch osmi letech se poptat, a to doporučuji paní poslankyni Peštové, prostřednictvím pana předsedajícího, aby si tyto starosty objela, aby si zjistila, jaká je dostupnost v budoucnu stavebních úřadů, a to chceme změnit.

Děkuji.

