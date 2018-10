Kozlová (Piráti): Co se děje s rozpočty na Ministerstvu kultury?

Předně, rozpočet na kulturu nedosahuje ani jednoho procenta HDP. To by samo o sobě bylo nedostatečné, ale je zde ještě jeden účetní trik: rozpočet ministerstva je výrazně navýšen penězmi pro církve, se kterými ale nemůže nijak manipulovat a zkrátka je dle zákona a jednotlivých smluv vydá. Ministerstvo je zde v praxi pouhým průtokovým ohřívačem, nikoliv hospodářem. Po odečtení peněz pro církve dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými institucemi je celková částka už úplně směšná, a to i v porovnání s našimi sousedy. Jedná se o 11,495 mld.! Přičemž celkový objem peněz pro církve je 3,288 mld.

Došlo k velkému propadu prostředků vydávaných na vývoj a výzkum, a to i přes zvýšení celkových rozpočtů. Oblast vědy, výzkumu a inovací je důležitá v prohlubování povědomí o jednotlivých kulturních aspektech a propojování vědecko-technické a aplikační oblasti. Ubírání financí považujeme za nevhodné, ale v rámci šetření možné.

Mnohem horší je nedostatek financí v programu na záchranu a obnovu kulturních památek (737 mil.) Piráti prosazují zachování kulturního dědictví pro další generace. V ČR je spousta chátrajících památek, které by si zasloužily pozornost. Muzea jsou prostředek ktomu, jak kulturu zprostředkovávat směrem na venek – udržují kontakt s veřejností. Z těchto důvodů považujeme snižování výdajů v této položce za úplně nepřijatelné. Platí také to, že situace jednotlivých objektů se postupně zhoršuje: ušetřená koruna dnes se může snadno změnit v deset korun oprav za pár let.

K razantnímu snížení došlo v položce „Živé umění“. To je podfinancováno dlouhodobě a další ponižování považujeme za zásadně poškozující. Zvlášť podstatnou roli hraje mimo hlavní městské aglomerace, kde je to často jediná forma kulturní sounáležitosti obyvatel. Regiony jsou v tomto značně znevýhodněny oproti velkým, přímo placeným institucím typu Národního divadla. Považujeme tedy za nutné navýšení ze současných 742,8 mil. minimálně na 1 mld.

K propadu došlo i v položce „Veřejné informační služby knihoven“, ten je ale způsoben hlavně přesunem financí přímo na Národní knihovnu a další přímo zřizované knihovny. Knihovny dnes financují hlavně obce a kraje – přesto ale nemají dost prostředků na provoz a pravidelné oživení nabídky titulů. Obzvláště na malých obcích patří ale knihovna k posledním možnostem socializace. Naše síť knihoven je pak také nebývale hustá a rádi bychom jí takovou udrželi.

Spolu s odložením památkového zákona a chybějícím autorským zákonem jsou výše uvedené výhrady k rozpočtu důkazem toho, že Ministerstvo kulturu je jakousi Popelkou mezi ostatními vládními institucemi. Koncepce ministerstva je nemoderní a neodpovídá potřebám vzdělané a digitální společnosti. Ta je přitom jedním z hlavních cílů politiky Pirátů.

Lenka Kozlová

Zdroj: piratskelisty.cz

