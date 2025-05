Králíček (ANO): Komplexní řešení migrační politiky

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Dobrý den, prosím o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi dětskou a sousedskou skupinou? Řeší to, nebo řešíte to vůbec vy politici, že si řada lidí nemůže z finančních důvodů dovolit dítě do dětské skupiny dát? I kdyby jim to pomohlo v nástupu do práce, se mzdami, co většina z nás má (nemyslím průměrnou m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.