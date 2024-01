Králíček (ANO): Vaše vláda ukázala, že dokáže změnit názor v řádech dnů a týdnů

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové,

já jsem zde hovořil před chvilkou o tom, že nemám rád, když mluvíme v nějakých invektivách, urážkách a podobně, budu se snažit.

Víte, pane ministře, slušně řečeno, mně trochu přijde, že když vám dojdou argumenty, tak se uchýlíte k tomu - vy jste něco před pěti lety chtěli, vy jste něco před deseti lety chtěli a dneska to nechcete, dneska to kritizujete. To je pro mě lichý argument, protože vaše vláda ukázala, že dokáže změnit názor v řádech dnů a týdnů, a to dost zásadně a nám tu vyčítáte roky, kdy jsme změnili názor.

Na druhou stranu vy jste tu vychválil ten předchozí vládní návrh, tak mě zaráží, když byl tak perfektní a bezproblémový, proč jste ho tedy nepředložili jako vláda? Proč nešel tou vládní cestou, tou standardní? Vždyť vy jste tu vykreslil, že by prošel jak nůž máslem, že tam všechno bylo vydiskutované, zalité sluncem, takže by to prošlo. Tak proč to proboha dáváte poslaneckým návrhem? Já tomu nerozumím. Tak bych vás poprosil, jestli byste mi na to odpověděl. Protože tou vládní cestou by to podle mě bylo legitimnější.

A navázal bych na kolegyni Peštovou. Možná to do Sněmovny nedošlo proto, že nebyla politická shoda. Možná na to opravdu tehdy nebyla doba, protože na takto zásadní změnu ve volebním zákoně by za mě ta dohoda měla být.

Samozřejmě vás je 109, vy si tady prohlasujete úplně všechno. Ale jak už tu zmínil kolega Foldyna, jenom tím vy vyostříte tu situaci. Podívejte se do světa, jak jsou společnosti radikalizované, jak jsou polarizované. A vy, s nejmenší důvěrou občanů v historii, si pouze vytváříte voliče a na spoustu otázek, které tu zazněly, třeba doručování ze zemí, kam nedoručuje Česká pošta či zesnulý, (čas) jste neodpověděli.

