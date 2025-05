Maříková (SPD): Politické divadlo místo skutečné podpory regionu

V únoru 2025 na krajském zastupitelstvu Karlovarského kraje ministr školství Mikuláš Bek (STAN) přislíbil, že je ochoten podpořit změnu zákona, která by umožnila vznik samostatné veřejné vysoké školy v regionu. Jen o měsíc později ale vláda včetně téhož ministra vydala k návrhu negativní stanovisko. Jako by to nestačilo, proti návrhu se postavil i další člen STAN, a to Petr Kulhánek, bývalý hejtman Karlovarského kraje, ministr pro místní rozvoj a zároveň člověk, který by měl mít na rozvoji Karlovarského kraje eminentní zájem.

A nyní, v květnu tohoto roku? Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) už opět neví. Prý se připravuje analýza. Po devíti měsících od podepsání memoranda a několika otočkách ve stanoviscích se připravuje analýza. Nezní to jako reálný krok k řešení problému, ale jako klasické politické zdržování a vyčkávání na chvíli, kdy téma vyšumí.

Přitom důvody pro zřízení vysoké školy v Karlových Varech jsou zcela zřejmé. Kraj dlouhodobě čelí odlivu mladých lidí, kteří odcházejí za vysokoškolským vzděláním do Prahy, Plzně nebo Brna a ve většině případů se už nevracejí. Najdou si tam partnera, práci, založí rodinu. Karlovarský kraj tak ztrácí své největší bohatství, a to talentované a vzdělané lidi, kteří by mohli být hybnou silou jeho rozvoje.

Vysoká škola, ale sama o sobě nestačí. Aby zde absolventi chtěli zůstat, musí mít možnost uplatnit se, tedy najít smysluplnou, kvalifikovanou a odpovídajícím způsobem ohodnocenou práci. Vysokoškolská instituce by navíc mohla přispět k většímu rozvoji regionu nejen vzděláním, ale i výzkumem, spoluprací s podniky a rozvojem inovačního prostředí.

Celá kauza ukazuje, jak slabá a nejednotná je vůle skutečně řešit regionální nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Politici STAN, kteří se rádi profilují jako strana odborníků a regionální podpory, zde selhali na celé čáře. Vypadá to, že memorandum bylo jen papírem pro předvolební marketing. A skutečná pomoc Karlovarskému kraji? Ta se zřejmě ztratila někde mezi stranickými zájmy a pasivitou.

Zaslouží si Karlovarský kraj veřejnou vysokou školu? Jednoznačně ano. Ale dokud se z vůle ke změně nestane čin, zůstane jen další promarněná příležitost a smutný příklad politického alibismu.

Karla Maříková SPD



