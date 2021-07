Krása (TSS): Každý elektromobil má svůj komín

reklama

Ve středu 14. července představila Evropská komise jednotlivé body tzv. ekologického balíčku. Podle ČTK se jedná o tyto body:

Do roku 2035 prakticky vyloučit prodej nových aut na benzinový či naftový pohon. Rok 2035 souvisí s cílem dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století.

Snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Dosavadní plán počítal se snížením o 37,5 procenta.

Rozšíření systému emisních povolenek. Jejich prostřednictvím by se nově platilo i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Čtvrtina příjmů z emisních povolenek z dopravy a vytápění by měla putovat do nového sociálně klimatického fondu, který bude sloužit mimo jiné k podpoře domácností, pro něž bude očekávané zvýšení cen neúnosné.

V letech 2025 až 2032 by měl podle Komise členským zemím přinést přes 70 miliard eur (více než 1,8 bilionu Kč), které by vedle podpory chudších domácností měly sloužit rovněž k investicím například do energetické účinnosti budov.

Zavést tzv. uhlíkové clo, které by měly platit podniky dovážející do EU neekologicky vyráběné průmyslové produkty. Pokud všechny změny schválí členské státy a Evropský parlament, začnou platit od roku 2026.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v EU by k roku 2030 měl podle Evropské komise vzrůst na 40 procent. Komise navrhuje zvýšit dosavadní cíl, který činil 32 procent, a do roku 2030 omezit spotřebu energie o devět procent oproti současnosti.

Unijní státy by se podle návrhu Komise měly také snažit o zlepšování energetické účinnosti budov.

Když si tyto body přečte průměrně inteligentní člověk, který se alespoň trochu orientuje ve společenském dění, musí si hned říci, „A proč bychom to měli všechno dělat? To nás chce někdo zničit? Proč máme souhlasit s něčím, co nám výrazně zhorší životní úroveň, chudší zchudnou ještě více, větší část populace bude závislá na sociálních dávkách a zhorší se mobilita občanů?“

Korunu tomuto nesmyslu dal nizozemský šéf evropské politiky v oblasti klimatu Frans Timmermans, když prohlásil „Děláme to proto, abychom dali lidstvu šanci bojovat. Naším cílem není zničit ekonomiku, ale pozvednout ji na novou úroveň.“

Země EU se podílí na produkci skleníkových plynů asi 10 %, takže i kdybychom se dostali na nulu a zničili náš průmysl, ovzduší moc nepomůžeme, protože ostatní státy budou vyrábět (a rády) za nás. Všechny systémy dnes převádíme na elektrickou energii, jakože čistou energii, ale to přeci není pravda. Převážná většina elektřiny se vyrábí ze spalování uhlí, produktů z ropy, z plynu a jen mnohem menší část z tzv. čistých zdrojů – slunce, vítr, vlnobití. Takže každý elektromobil má někde svůj komín.

USA, ale pomalu již i Německo, které se orientuje na „zelenou energii“, začínají pociťovat nedostatek el. energie. „Spolková vláda k tomu proto připravuje zákon, kde se mimo jiné uvádí: „Nejen u elektromobilů, ale i u tepelných čerpadel a topení na noční proud, má být dálkově řízeno dodávání elektrického proudu. Nucená pauza má být pod názvem „vyhlazení špičky“, zakotvena v paragrafu 14a pozměněného zákona o energetickém hospodářství,“ informoval před několika měsíci časopis Welt.

To znamená, že když na pobřeží Německa přestane foukat, stát vypne nabíječky na auta. Vida, jak lehké bude možné ovládat mobilitu lidí. Pokud jde o auta, prozradil pan ministr Richard Brabec, že EK chystá euro normu na zplodiny z aut č. 7, která by měla platit od roku 2025 a bude tak tvrdá, že automobilky si s tím těžko poradí. To přeci není v pořádku, aby celý svět jezdil na naftu a benzín a v EU si zničíme automobilový průmysl, zkomplikujeme si život, ale hrdě se budeme tlouct do prsou, jak jsme ekologičtí. To je buď cílená destrukce, nebo pomatenost.

Mgr. Václav Krása TSS

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

Stejně podivný je návrh rozšířit systém emisních povolenek se slibem, že čtvrtina příjmů z emisních povolenek by tvořila nový sociální klimatický fond pro domácnosti, pro něž bude očekávané zvýšení cen neúnosné. Emisní povolenky jsou samy o sobě zločinné. Navrhované opatření nezakrytě říká, že emisní povolenky přivedou další miliony lidí do chudoby, protože dopravci, teplárny a další logicky promítnou cenu povolenek do cen za služby. Z vybraných peněz od občanů se jim pak milostivě čtvrtina vrátí, ale to nebude jen tak. Budou muset požádat, vyplnit spoustu papírů, doložit výkazem svých příjmů a výdajů a pak se možná erár nad nimi ustrne, a když budou hodní, něco jim dá. A byrokracie se bude jen tetelit.

Nemohu si pomoci, ale připadá mi to celé jako zvrácenost. Pod nesmyslnou ideou „green deal“ brát lidem svobodu pohybu, dělat z lidí chudé, aby museli žádat o sociální podporu, zvyšovat byrokracii, nutit jednotlivé státy, aby zavíraly doly a celá průmyslová odvětví a další a další, není ve prospěch občanů Evropy. To se pan Frans Timmermans velmi mýlí.

Uvažování Evropské komise velmi připomíná bolševické „poručíme větru a dešti“. Jak jinak je možné chápat skutečnost, že „někdo“ rozhodne o tom, čím budeme jezdit. Vývoj nových technologií se musí prosadit na trhu svojí výhodností pro zákazníky a není možné jej znásilňovat. To se nám zle nevyplatí. Zatím se elektromobily neprosadily, protože mají horší vlastnosti než současné automobily. Evropská komise však rozhoduje za nás a naše ekonomika se mění z tržní na řízenou. Vracíme se zpět. Měli bychom si říci, že každý elektromobil má svůj komín a tento plán odmítnout, ale k tomu současná politická elita nemá odvahu.

