Krása (Trikolóra): COVID-19 nemá ideologii

V lednu letošního roku prohlásila generální ředitelka Evropské komise pro zdraví Sandra Gallinová, která vyjednává společný nákup vakcín, tyto věty: „Společné úsilí nám zajistilo množství dávek, které by si ani největší země zajistit samy nedokázaly." Byla to lživá slova, která veřejně paní generální ředitelka pronesla. Je tomu zcela naopak. Evropská unie v této velmi klíčové situaci zcela selhala.

reklama

Lze to dokumentovat na dvou zemích, které leží na okraji EU, Velké Británii, která je na západním okraji EU a Srbsku, sousedícím na východním okraji Unie. K datu 4. dubna bylo ve Spojeném království naočkováno první dávkou přes 31,5 mil. občanů, to je více než 47 % všech občanů. Druhou dávku obdrželo téměř pět a půl mil. občanů, tedy více než 8 % obyvatel.

Na východním okraji EU je premiantem v očkování proti koronaviru Srbsko. Malý stát se sedmi miliony obyvatel, který je hned po Británii nejvíce proočkovanou zemí v Evropě. Údaje serveru OurWorldInData to jasně potvrzují. Na sto obyvatel připadalo v Srbsku minulý týden 29,5 očkovaných oproti 10,5 v Německu a 10,7 ve Francii. Srbsko neřešilo otázku, od koho nakoupí vakcíny. Zajistilo si dodávku více než jedenácti milionů dávek z Ruska a Číny. Současně nakoupilo vakcíny i od „prověřených" dodavatelů ze západní Evropy. Země již loni v srpnu uzavřela dohodu s firmami Pfizer a BioNTech na dodávku 2,2 milionu dávek vakcíny Comirnaty.

Obě výše uvedené země si zajistily nákup vakcín samy, samy si vakcíny certifikovaly a dnes jsou jasnými premianty. Srbsko dokonce nabízí každé osobě starší 18 let, která přijede z jakékoliv země, že ji zdarma naočkuje. Je to jasný důkaz toho, že paní generální ředitelka Evropské komise pro zdraví Sandra Gallinová lhala, což je v takto kritické oblasti velmi špatné.

Mgr. Václav Krása Trikolóra

Kandidát Trikolóry do Senátu v obvodu č.24 - Praha 9 r. 2020

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dnes je zřejmé, že vakcíny se staly předmětem politických her. Každý slušný člověk musí být znechucen nad politizací vakcín proti koronaviru. Očkování proti různým nemocem je běžnou věcí a nikoho nezajímá, kdo je výrobcem vakcíny a kdo ji schválil. Proč zrovna u očkovací látky, která má zabránit umírání statisíců lidí, je politika na prvním místě? Co je příčinou? Co je to za podivné hry se životy lidí? Je to nesmyslná ideologická předpojatost a možná i nenávist řady politiků. Jejich konání je nepřijatelné a my, mlčící většina, bychom je příště neměli volit.

To, co se dělo se Sputnikem na Slovensku, kdy kvůli němu padla vláda, je jen potvrzením, že politikům na životech lidí vlastně nezáleží. Důležitější jsou mocenské hry. Je mi zle z těch nenávistných vyjádření politiků, ale i části novinářů. Jejich lživá vyjádření, se snahou zabránit použití ruských, čínských či jiných vakcín, vedou k úmrtí dalších tisíců lidí.

Anketa Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí? Je mi to líto 4% Není mi to líto 93% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6810 lidí

Chtějí zpochybnit všechno kolem vakcín i přesto, že Čína už s COVID-19 nemá problém, jejími vakcínami se očkuje ve spoustě států a žádný problém se nevyskytl. Obdobně to platí pro Sputnik. Očkuje se s ním v řadě států a také žádný problém. Nenávist některých politiků a novinářů rozpoutala nesmyslnou štvavou kampaň, aby v občanech vyvolala strach vůči těmto vakcínám a definitivně zabránila jejich použití. Budou pořád dokola vykřikovat lži, že nebýt EU tak nemáme téměř žádné očkovací látky. Nevidí těžké osudy jednotlivých lidí, kteří trpí, dusí se a v osamocení umírají. Očkovací látky nemají žádnou ideologii, tak jako jí nemá smrt.

I přes obrovskou kampaň proti Sputniku V je podpora vakcíny v Česku překvapivě vysoká. Pokud by jí úřady udělily výjimku, nechalo by si ji píchnout téměř čtyřicet sedm procent dotázaných, kteří dosud očkovací látku nedostali. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES mezi tisícovkou obyvatel ve věku od 18 do 75 let z celé republiky. Je to určitě nepříjemná zpráva pro ty, kdo neustále brojí proti spolupráci s Ruskem, ať se jedná pro politiky nebo média. (ZDE)

Jsme malý národ, proč se nechováme jako Srbové, proč nejsou pro politiky nejdůležitější naši občané? Jsme nepoučitelní! V historii se mockrát ukázalo, že v takových dobách se k moci derou nebezpeční radikálové. Měli bychom na to myslet.

Psali jsme: Václav Krása: Co to je za hry se životy lidí? Krása (Trikolóra): Jak jednoduše lze veřejnost oklamat Krása (Trikolóra): Ať žije demokracie! Ale ta naše Krása (Trikolóra): Bojujeme o čas

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.