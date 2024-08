Krása (Trikolora): Tentokrát jen pár vět

Část koalice zvažuje menší, respektive pomalejší přidávání těm, kteří získali ve dvou minulých letech předčasný důchod. Jde o desítky tisíc lidí. Někteří vládní politici uvažují o jakémsi zpětném narovnání. Což by v podstatě znamenalo zpomalit do doby dosažení řádného důchodového věku valorizaci těm, kteří získali výhodný předčasný důchod v dobré víře a podle tehdy platného zákona. Na první pohled se to může někomu zdát, jako spravedlivé, ale není.

Jde o to, že občan nemá žádnou právní jistotu, že pokud jedná v souladu podle zákonů, neznamená to, že nabytá práva mu zákonodárci opět nevezmou. Ve společnosti logicky vzniká nedůvěra ve stát a jeho činnost, což ve svých důsledcích může vést až k rozkladu státu, a vytváří se tím podhoubí pro různé radikální proudy. Místo toho, aby koalice kriticky hodnotila činnost jednotlivých ministrů, tak jejich pochybení vždy dopadne jen na daňového poplatníka.

Stát místo aby zajistil základní svoje povinnosti, jen připravuje další a další změny, které postihnou jednotlivé občany. Jednou z povinností státu je nepochybně zajistit dostatek léků, a to zvláště těch, jejichž nedostatek ohrožuje život. Prezident České lékárnické komory varuje, že se situace s léky nejen nezlepšuje, ale dokonce ji od podzimu zhorší také přijetí nové legislativy v Německu, která požaduje pro tamní trh po distributorech zásoby léků alespoň na půl roku.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

„Ta změna zasáhne zbytek Evropy a tím, že jsme sousední země a malý trh, musíme předpokládat, že se situace v říjnu bude dál zhoršovat,“ předpovídá odborník. Problém není jen ve výpadcích léků, ale i v tom, že se léčiva třeba ani nedostanou k českým pacientům, protože se „zadními vrátky“ vracejí na velké a dobře financované trhy. „Takhle se léky, které mají být za tu skvělou výhodnou cenu dostupné pouze pacientům v České republice, objevují jinde,“ popisuje s tím, že jde o byznys v hodnotě desítek miliard ročně. Pan ministr zdravotnictví pořád slibuje, že se situace lepší, ale opak je pravdou.

Ministr Ivan Bartoš odmítá odpovědnost za zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Tvrdí, že systém se rozebíhá a do konce srpna bude vše v pořádku. Svaz měst a obcí, profesní organizace a komory však tvrdí, že už teď dochází k obrovským škodám, protože není možné podat žádost ke stavebnímu povolení, není možné kolaudovat apod. Ministr přesto tvrdí, že jeho odstoupením by se nic nezměnilo, a hodlá dále zůstat ve funkci.

Někteří koaliční partneři cítí, že je to velký průšvih, ale nemají odvahu to říct nahlas. Za tuto situaci je však odpovědná celá vláda a předseda vlády by ji měl razantně řešit, i když jsou spříznění volbou a musí být spolu až do úplného konce. To je podivná demokracie, když ti, kteří převzali odpovědnost, nejsou schopni si přiznat, že pochybili, a odstoupit. Asi každý měsíc dobrý.

Nemine týden, aby ministerstvo obrany neohlásilo, že podepisuje nebo brzy podepíše další miliardový kontrakt na nákup výzbroje nebo výstroje pro českou armádu. Resort připravil nebo připravuje zakázky za více než 500 miliard korun. To znamená, že současná vláda zadlužuje příští vlády, aniž by věděla, jaký bude příští vývoj. Jsou i pochybnosti o způsobu objednávek, protože se prakticky nedělají výběrová řízení.

Je to stav, jako bychom byli ve válce, ale my přece ve válce nejsme. Podle odborníků se vše objednává chaoticky, politici jsou pod tlakem velkých zbrojařských firem. Celý svět zbrojí a nikdo neví, kde to skončí. Co se to s námi stalo, že se skloněnou hlavou přijímáme militarizaci světa?