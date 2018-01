Krejza (ODS): Dnes je problém vysoutěžit jakoukoli zakázku

Dámy a pánové, já reaguji spíše na pana zpravodaje než na paní předkladatelku.

On nám vlastně ve své rozpravě nebo v příspěvku do rozpravy sdělil, v čem je problém. Tady je mnoho jiných voličských skupin, které prostě mají přednost před obranou České republiky. Je to tak, třicet tisíc vojáků, nebo lidí, pak do padesáti tisíc, to zas není tolik. To za prvé.

Za druhé - kdysi se říkalo, že nás Číňani utlučou čepicemi, když se rozhodnou, tak kdybychom k těm trenkám a botám aspoň ty čepice pořídili. To by se nám mohlo hodit.

A pak, prosím, rok 2010, rok 1999 - no to si tady můžeme za chvíli vyčítat, že jsem se někdy v roce 1970 možná i počůrával. Tak já bych poprosil, kdybychom v této chvíli mysleli na tu změněnou bezpečnostní situaci a té armádě pomohli.

A poslední věc - ano, je to problém, vysoutěžit dneska jakoukoli zakázku. Ale to jsme si způsobili my, my sami tady a my s tím také něco můžeme dělat. Takže prosím, mysleme na Českou republiku.

Děkuji.

Mgr. Karel Krejza ODS



