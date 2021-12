Kříž (STAN): Vítězný říjen trochu jinak

reklama

Ostatně bylo již na čase. Poslední nereformovaná (post)komunistická partaj ve střední Evropě s takovými úkazy jako soudružkou Semelovou působila čím dál více jako starý a škodlivý dinosaurus.

Zdálo by se, že ono vítězství dvou koalic, které přineslo 108 hlasů pro jasně proevropský a prosystémový blok je začátkem obratu kurzu od Maďarska do klidných konformních evropských vod. Ostatně jak řekl jeden můj známý, celých osm let až do teď se ve volbách musel dívat na to, jak jím volené strany nevítězí. Jenže jsou tu dvě ale.

Především je nutno mít na paměti, že díky volebnímu systému (který je nyní mimochodem ještě méně předvídatelný a našemu kraji nepřinesl žádnou změnu) se do Sněmovny nedostala řada stran v celkovém součtu jednoho milionu propadlých hlasů. To je obrovské číslo. A strany, které propadly nebyly proevropské ani prosystémové. Stačilo při sčítání volebních výsledků sledovat, jak balancovala ČSSD – a nedělejme si iluzi, že dluhy soužení socialisté by po volbách ukázali provevropskou a prosytémovou tvář, když na to nenašli odvahu posledních osm let, bohužel. Matematika byla jasná, dokud byli socialisté ve Sněmovně, Spolu a PirSTAN většinu neměly. Na to bychom zapomínat neměli.

Tím druhým ale je celkové nastavení české společnosti. Naše kotlina prostě není tak konzervativní, jak je současná zvolená Sněmovna. Historicky u nás konzervativci nevítězí. Nyní mají jedinečné 4 roky, příležitost, která se už pravděpodobně opakovat nebude.

Pro STAN to přinese některé základní otázky, byť se jako hnutí tématu liberalismu a konzervativismu často vyhýbáme. Budeme však moci akcentovat některá témata jako například, že ochrana životního prostředí je věcí povýtce konzervativní. Ostatně minulý týden na summitu v Glasgow zaznělo, že hlavní úlohu v řešení klimatické změny mají hrát města a obce. Včetně příslušných rozpočtových prostředků.

Volby přinesly i hořkou pilulku pro našeho koaličního partnera. 4 mandáty jsou pro Pirátskou stranu obrovské zklamání. Diskusí na téma, proč se tak stalo se rozjela celá řada, měli bychom však mít na paměti vždy, že špinavé prádlo si pereme doma, nikoli přes média. Oprávněně bychom se měli ptát, kdo minulé pondělí zahájil týden manželské hádky a následné tiché domácnosti PirSTAN zveřejněním části analýzy, kterou si Piráti nechávali zpracovat. Jedna věc je však jasná, náš celkový volební výsledek je prohra a zklamání, které v našem případě trochu sladí překvapivý a nečekaný zisk 33 poslaneckých křesel. Problémem však je, že hlasy, které nás do Sněmovny takto dostaly nebyly hlasy ani tak pro STAN, jako proti Pirátům. Nechť se laskavý čtenář podívá na naše krajské volební výsledky tento rok a porovná je s rokem 2017. Míra volby proti Pirátům by pro nás měla být poučením. Jednak je vidět, že negativní kampaň, i když je neviditelná funguje neuvěřitelným způsobem, a že, Piráti byli cílem útoků po mnoho měsíců. Také se ale ukazuje, že STAN volební kampaně prostě umí, umíme dělat kontaktní kampaň, umíme sehnat místní podporu, umíme s lidmi mluvit, máme společensky mnoho let jistý kredit „strany druhé volby“. A výsledek lidsky hodně zamrzí, hlavně v našem kraji, kde bylo nasazení Jiřího Duchka i Robina Beitla neuvěřitelné.

Ostatně nic neilustruje rozdíl v přístupu ke kampani tak jako otázka účesu našeho společného volebního lídra. Autorovi těchto řádků doteď není jasné, co vedlo volební štáb k tomu, aby ztěžoval kampaň tím, že člověk musí místo programu vysvětlovat, jak k sobě pasuje oblek a dredy.

Na závěr je nutné moc poděkovat Petrovi Třešňákovi z Pirátů za dosavadní práci v Poslanecké sněmovně a zároveň se těšit z Jana Kuchaře, historicky prvního poslance za STAN z našeho kraje. Bohužel volební matematika i počet obyvatel nám více než 5 mandátů zajistí těžko, musíme být tedy rádi kdykoli se nám podaří vyslat do Prahy schopného hájitele našich zájmů. Následující 4 roky nebudou jednoduché, hodně problémů, méně peněz, inflace, ale díky našim starostům, hejtmanovi, senátorům i novému poslanci máme jedinečnou příležitost nasměrovat náš region správným směrem. Nepromarněme ji. Ostatně další výzva klepe na dveře, za necelý rok nás čekají komunální volby.

Erich Kříž, 2. místopředseda KV STAN

Zdroj.

