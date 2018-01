Krnáčová (ANO): Tříkrálová sbírka pro Centrum sociálních služeb Praha

Hlavní město zahájilo Tříkrálovou sbírku pro Centrum sociálních služeb Praha. To v metropoli různými způsoby pomáhá těm nejpotřebnějším. Lidé mohou ode dneška až do 15. ledna mezi 13.00 a 15.00 přinést další darované věci do prostor bývalé přepážkové haly Opencard/Lítačka ve Škodově paláci.

„Měsíc listopad byl na Magistrátu hlavního města Prahy měsícem společenské odpovědnosti. Zaměstnanci se do něj hojně zapojili nejen finančně, podporou magistrátních Movemberů či Charitativní organizace DEBRA, ale také pomocí při charitativní sbírce pro Diakonii Broumov. Napadlo mě, proč nepokračovat Tříkrálovou sbírkou pro Centrum sociálních služeb Praha,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Po ukončení sbírky 15. ledna Centrum sociálních služeb Praha věci předá na cílová místa, kde budou použity ve prospěch všech potřebných. Vítáno je především vyprané a nepoškozené oblečení, ale také hygienické potřeby a trvanlivé potraviny.

autor: PV