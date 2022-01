Krumer (SPD): Kdo může za vysoké ceny plynu, benzínu a nafty.

reklama

Za vysoké ceny plynu benzinu a nafty u nás a v EU, nemůže Rusko, ani koronavirus. Rusko dodává do sítě přesně nasmlouvané dodávky. Německo však ruský plyn, nasmlouvaný pro státy EU, přesměrovalo do Polska a na Ukrajinu, a tím na ruském plynu vydělává. To se pochopitelně Rusku nelíbí, a nemá důvod dodávat víc, oproti nasmlouvanému objemu. Člen EU Maďarsko si uzavřelo s Ruskem přímo dvoustranné smlouvy na odběr plynu, a má tak ceny několikanásobně nižší, než máme my.

Podobně to má smluvně dvoustraně ošetřeno také Srbsko a další státy. Ti naši nekompetentní politici postižení rusofobií, aby se zalíbili USA a EU, vyvolávají Rusku válku, vyhlašují sankce, přejmenovávají ulice, bourají pomníky našich osvoboditelů od hitlerovského Německa, přisuzují bez důkazů kauzy novičok a Vrbětice Rusku, a překrucují historii. Díky jim Rusko zařadilo naší republiku na seznam svých nepřátel, na němž jsme spolu s USA, jediné dvě země. Při tom Německo s Ruskem čile obchoduje, a obsazuje trhy, které my jsme opustili, a máme z toho stamiliardové ztráty.

USA tak plníme jejich přání, aby mohlo tankery přepravovat do Evropy svůj neekologicky těžený, a několikrát oproti ruskému plynu předražený břidličný plyn. Bohatí na tom vydělávají, a naše nízko, a středně příjmové skupiny obyvatel, se dostávají do finanční tísně. To je ale politikům, kteří to zavinili, lhostejné, stejně jako ceny elektrické energie, a naoko prohlašují, že to budou řešit a kompenzovat. Elektřinu my vyrábíme levně, a o třetinu vice, než jí spotřebujeme. S veškerou elektřinou kterou u nás vyrobíme obchoduje ČEZ na burze, a tím, včetně emisních povolenek, které díky politice EU a Green Dealu musíme platit, ji kupujeme zpět několikanásobně dráž.

Přitom Německo, které vychytrale zrušilo uhelné a atomové elektrárny, a elektřiny má nedostatek, nemusí za emisní povolenky EU platit, a nakupuje i naší elektřinu, které vyrábíme o třetinu víc než spotřebujeme. Německo tak opět na té naší servilní hlouposti k EU vydělává. Také dražší cenu za elektrickou energii způsobuje i ČEZ, který se v tichosti rozdělil na dvě firmy, na výrobu, a distribuci.

Prodělává na tom spotřebitel, a vydělávají akcionáři. Další nebezpečí na nás chystají i politici nové vlády, kteří spolu s ČEZ a jejím vedením, chtějí tyto dvě akciové společnosti dále drobit na několik malých firem, a tím je snadněji, v tichosti a bez kontroly veřejnosti, privatizovat pro sebe, svoje blízké a spřátelené, i ty ze zahraničí. Už v současnosti se akciový podíl státu na firmách ČEZ snižuje. Nikdy nesmíme dopustit, aby elektřinu, plyn, vodu, kanalizaci a odpadové hospodářství, což souvisí s bydlením, nevlastnil stát, ale soukromé, a často i zahraniční společnosti a podnikatelé. To by byla další nákladová rána pro ceny za bydlení a nezbytné služby s bydlením spojené. Už ani v současnosti nestačí základní platy a důchody poloviny důchodců na nájmy, a další služby pro bydlení nezbytné.

Cesta, jak cenu elektřiny snížit a zastropovat na cenách pro naše spotřebitele, a zejména domácnosti přijatelné, je účastnit se na burze pouze prodejem té třetiny přebytečné námi vyráběné elektřiny, a pro dvě třetiny, potřebné pro naší potřebu, si určit cenu sami. Že to tak jde, dokazují i některé státy z EU. Jenom naši odpovědní politici raději přejí burze a burziánům, než naším občanům, živnostníkům a firmám. Že to nejde, jsou pouze výmluvy politiků, odpovědných za současnou situaci i za to, co nás čeká, pokud to vláda nebude systémově, a bez byrokracie při zamýšleném individuálním posuzováním, řešit.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



