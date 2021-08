Krumer (SPD): Netypická a turbulentní doba, ale změny jsou i v našich rukou.

reklama

Nedávná historie lidstva, ale i současnost, je přehřátá izmy. Napřed feudalismus a následovaly další izmy.

Raný kapitalismus, kapitalismus, socialismus, u nás po roce 1989 opět raný kapitalismus, a teď koronakapitalismus se zakrytým obličejem a nezákonným sledováním prostřednictvím PSA a dalšími stále měněnými a nepřesnými výmysly i "chytrou karanténou". Zpolitizovaná a byznysem ovlivněná segregace občanů a bohužel i těch školních dětí a ničení jejich sebevědomí a zdraví, podle toho, kdo je očkovaný a kdo neočkovaný vakcínami mRNA, které jsou v testovacím období do roku 2023 na případné nežádoucí vedlejší účinky. Při tom nevadí, že po zemi okolo nás téměř na každém kroku, především ve městech, se povaluje nebezpečný odpad jako jsou použité roušky a respirátory. Sledování občanů kreditními kartami, s tendencí zavést u nás EURO a postupně zrušit hotovost, aby mocní, prodejci, výrobci a jejich lobbisté věděli co, kde, a kdy si kupujeme a kde se pohybujeme.

K tomu ještě nové OP s bezkontaktním čipem, sledování mobilním telefonem a další IT technikou. Také cenzura a rozkazy i z EU a USA co děláme a co musíme dělat, co si můžeme myslet, kdo je náš přítel a kdo nepřítel, koho z nelegálních migrantů musíme do ČR přijmout, a vyhrožování sankcemi, když poslouchat nebudeme, to vše musí skončit. Likvidují a ponižují nás příkazy nejenom s kým můžeme a musíme spolupracovat a obchodovat, odkud a jaké zboží musíme nakupovat ale i s kým a proti komu chodit do válek pro lepší zítřky těch, kteří války vyvolávají. To je třeba odmítnout a neposlouchat, rovněž nepředávat naše pravomoci do EU, pokud se nechceme stát bezmocnou kolonií. Cesta k prosperitě je mít rád svoji vlast, její suverenitu bez vměšování druhých, rozhodovat si o svých věcech sami a podpořit především ty, kteří poctivě pracují. Podpora klasické rodiny, láska k vlasti jako základ státu a jeho budoucnosti, včetně hnutí, stran a politiků kteří to prosazují, je předvolebními slepenci stran a hnutí účelově nálepkováno jako nacionální a fašistická ideologie. Ale ani tento současný systém, protože podle historického vývoje řádů i z diktátu neřádů máme zkušenost, nebude trvat věčně.

K tomu co nám škodí nesmíme zůstat lhostejní, naším cílem je měnit věci k lepšímu. To si musíme uvědomit, jít k volbám, nenechat se ovlivnit pouze předvolebními sliby ani rozdáváním nanuků, a volit strany a hnutí, které kladný vztah ke svojí vlasti a její obranu, suverenitu bez vměšování druhých, všeobecné referendum a pravomoci rozhodovat si o svých věcech sami, mají ve svém programu, a tento program konzistentně prosazují. To je i můj názor a cíl, pod něj se podepisuji a dělám všechno pro to, aby se postupně uskutečňoval.

Převzato z Profilu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

