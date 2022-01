Krumer (SPD): Proč je pan Farský poslancem, když se odchází školit na osm měsíců do USA

reklama

... Mezi absolventy Fulbrightova stipendia patří klíčové osobnosti politického, akademického a ekonomického života, mezi kterými je i celá řada prezidentů, premiérů nebo nositelů Nobelovy ceny.

Svou půlroční stáž jsem konzultoval jak s předsedou STAN Vítem Rakušanem, tak i předsedou vlády Petrem Fialou. Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili. Jako samozřejmost beru to, že v této souvislosti rezignuji na post předsedy klubu STAN a zároveň během svého pobytu v USA budu odvádět svůj poslanecký plat neziskovým organizacím, jako jsou Člověk v tísni Paměť národa Skaut. Dále jsem v případě zásadního hlasování v poslanecké sněmovně, které by vyžadovalo mou osobní přítomnost, připraven kdykoli přiletět zpět.

Něco tak sebestředně namyšleného tady ještě nebylo. To si ještě Farský plete význam slov studium, a školení. Namísto práce, pro kterou byl zvolen, a je za ní královsky placen, se jede na osm měsíců školit do USA. Jde se školit na to, aby se z EU, kde rozhodující slovo má opět Německo vytvořa jednolitá a poslušná masa evropského lidu, doplněná migranty ze zemí s jinou kulturou, zvyky náboženstvím, a hygienou. Stahují si do centra pravomoce států, a vytvářejí jednotné řídící centrum, a tím likvidují národní státy. To připomíná nedávnou dobu okupace, a opětné uvržení nás do područí Německa. A pokud mu to schvaluje předseda vlády Fiala, a předseda STAN Rakušan, tak jsou stejní jako on. Farský byl zvolen pro to, aby pracoval denně pro občany, alespoň osm hodin, tak jako i ti, kteří ho platí za to, že bude poslancem. A má to všechno popletené, pokud si myslí, že práce poslance je přijít, nebo přiletět do sněmovny na hlasování a zvedat ruku. Měl by se vzdát funkce poslance, a jet si za peníze USA na školení, podle toho jak sám říká, „jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili“, že jde o jeho soukromou věc, a na to školení se hlásil už před tím, než byl zvolen poslancem. Nebo se zalíbil pánům z CIA?



Měl by se vzdát funkce poslance, stejně tak jak to udělal před časem pan Čuba, když onemocněl, a na místo něho by měl nastoupit další v pořadí. Ale na to on oslepen svojí touhou po moci, a po penězích nemá. Rovněž jeho sdělení, že bude po tu dobu co nebude ve sněmovně, posílat svůj plat pro neziskové organizace, jako jsou Člověk v tísni, Paměť národa, a další, které sem vozí nelegální migranty, a překrucují historii, a tím více škodí než pomáhají, je směšné. Žádné právo na to nemá, protože to nejsou jeho peníze za nicnedělání, ale měl by je po tu dobu osmi měsíců, kdy bude na školení v USA, a placen bude z peněz USA, vrátit do rozpočtu sněmovny. Ale taky mlží, a neříká pravdu. Každý poslanec má včetně svého platu, měsíčně k dispozici 200 000,-.Kč, na poslaneckou kancelář v regionu, ve kterém byl zvolen, včetně jejího vybavení, svých poradců a sekretářky, na zpracování podkladů a expertiz. To je celkem za těch osm měsíců, které si bude užívat v USA, celkem zbytečně utracených 1 200 000,-Kč. Měl by proto také zrušit na tu dobu i svoji kancelář, a svoje poradce. Vzhledem k tomu, jak tento předvolební pětikoaliční slepenec, který i díky podpoře Rycheckého byl schválen, po volbách se rozpadl na jednotlivá hnutí a strany si udělaly v rozporu se zákonem a usnesením sněmovny svoje kluby. Tím volby znevěrohodnily, a urychleně by měly být vyhlášeny volby nové, a nezmanipulované. K volbám by měli jít i ti, kteří sedí doma, a doufají, že to za ně bude někdo řešit. Snad je už ze židle zvedne ten likvidační proces našeho státu, který nastoupila současná vláda.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



