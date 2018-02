Krumer (SPO): Dělení občanů na venkov a na ty lepší lidi

Pokračuje namyšlené dělení společnosti některými médii, a také těmi, jejichž kandidát v prezidentských volbách neuspěl, na ty hloupé z venkova, kteří volili Miloše Zemana opět prezidentem, a na ty nadřazené „chytré a lepší lidi“, kteří volili Drahoše. Po volbě prezidenta útoky a sprosté nadávky na opětovně zvoleného prezidenta, a na občany, které Miloše Zemana volili, neustávají. V tom se vyžívají i někteří „politologové“, živení také z našich daní. Není to Miloš Zeman, kdo společnost rozděluje. Ve svobodných přímých volbách, si ho lidé zvolili již podruhé za svého prezidenta. Kdy v historii České republiky se to někomu dalšímu podařilo? Pokaždé to byly kuloární dohody stranických, podnikatelských a finančních „elit“, které si dosazovaly svoje koně a lehce ovlivnily různými nabídkami a vidinou dobrého života politiky ve sněmovně a senátu. Přímá volba je škola demokracie. Lidé volí podle svých zkušeností toho kandidáta, o kterém jsou přesvědčeni, že bude pracovat pro jejich slušný život, pro suverenitu a potřeby státu, a ne pro svoji kapsu a pro lobbisty skupin, mající zájmy na tom, aby velká část výsledků pracujíce občanů, sloužila jim.

Sprosté nadávky na přímo voleného prezidenta, které produkují podporovatelé neúspěšného kandidáta, a k nim se přidávají i ti, kteří si říkají umělci, jsou také urážkou milionů voličů. Pozadu nezůstává ani ČT, která žije z našich povinných plateb a její hospodaření je netransparentní. Téměř sedm miliard korun našich povinných plateb mizí bez veřejné kontroly, podle přání a rozhodování malé skupiny a jednotlivců, kteří si ČT „zprivatizovali“, do kapes přátel se stejným názorem, který si přejí slyšet ti, co vládnou v ČT. Také dobře živí pseudoumělce, kteří by se jinak, než dotacemi z ČT a MK ČR na seriály, inscenace, divadla, filmy a různé akce, neuživili. Řada z nich se posmívá, dělá si legraci a kritizuje voliče, kritizuje venkov, staré lidi a spoluobčany s pohybovým handicapem, ale bere dotace a granty na svoje „umělecké počiny“ z povinných poplatků a daní těch, kterým nadávají, a chybí jim slušnost, respekt a pokora. Tím se staví do jedné řady s těmi, kteří nechtějí pracovat a chodí si pro podporu na sociálku. Opravdový umělec se uživí, a nemusí se zalíbit, aby dostal dotaci a podporu od státu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPO



Kritici Miloše Zemana, když jste tak zásadoví, jak se tváříte, tak proč vám také vadí Babiš, předseda vítězné strany ve vládě, proháněný anonymním podáním po devíti letech fungování projektu Čapí hnízdo, který není odsouzen, projekt byl realizován podle tehdy platných zásad, stojí na místě a slouží veřejnosti? Proč vám nevadil jako předseda vlády Sobotka, který byl zároveň předsedou ČSSD, strany, která byla pravomocně odsouzena za to, že nezaplatila dluh právníku Altnerovi, který je vyšší, než dvě stě milionů korun? Ani doposud pravomocné rozhodnutí soudu tato odsouzená strana nerespektovala, a neoprávněně s těmito stamiliony nakládala? Proč jste neodešli z té vlády, pánové z KDU – ČSL? To vám nevadilo, že ignoruje rozsudek váš koaliční partner? Asi je vám přednější dobré bydlo a moc, než slušnost a spravedlnost.

Raději se nechci ptát, jaké další kauzy stojí za dobu působení KDU – ČSL ve vládách. Stačí cena vepřína v Letech, jehož koupi státem zástupci této strany ve vládě iniciovali, a která je dvojnásobně dražší, oproti tomu, za kolik by měl být prodán. A stovky milionů budou stát další náklady s tím spojené, jako je bourání, sanace prostoru, náhrada za chybějící vepřové maso na trhu, a zbytečné budování nového památníku, když už na místě jeden důstojný památník dnes stojí. Už to je daleko větší škoda, než podle vás, dělá kauza Čapí hnízdo. Ale to nikdo bourat nebude a slouží veřejnosti. Za pár desítek tisíc „předražených zakázek“, jsou poháněni k soudu zastupitelé obcí a měst. Neměli by podle pravidla, že se má měřit všem stejně, být také za sta milionová předražení nákupu vepřína viníci potrestáni? Přestaňte stále tvrdit, že vepřín stojí na místě, kde byl sběrný tábor. Není to pravda, tábor stál vedle místa, kde je dnes vepřín.

I to jsou důvody, proč vám občané nedali ve volbách hlasy. A pokud se budete, vážené opoziční parlamentní strany, i nadále hádat, vymezovat proti vítězi voleb a hlásat, že do vlády chcete, ale také nechcete, tak dopadnete ještě hůře. Poučte se z přímé volby prezidenta, kdy všechna mainstreamová média podporovala protikandidáty Miloše Zemana, kdy opoziční politici a jejich podporovatelé používali i podpásové útoky na prezidenta Zemana, a on přesto v přímé volbě zvítězil. Buďte tak stateční, a když se nemůžete mezi sebou dohodnout, tak uspořádejte nové volby. Potom uvidíte, kolik ze stávajících stran ve sněmovně zůstane, a určitě se vláda s důvěrou rychle ustaví, aby nejenom ona, ale i zvolení poslanci, mohli plnit to, pro co jsou voleni. Pracovat pro stát, pro jeho obranu, suverenitu a rozvoj, a pro slušný život občanů. Doufám, že jste již pochopili, že občané nejsou hloupí, že převážná část voličů má svůj rozum, a nenechá se manipulovat.

