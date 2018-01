Krumer (SPO): Pane Drahoši, politika není o přeříznutém prknu a prvním Tibeťanovi

Ten, kdo přímo anebo nepřímo uráží a posmívá se lidem, kteří mají pohybový handicap, ať to míří na prezidenta, doktora, dělníka, důchodce, anebo bezdomovce, je lidský odpad. Prozrazuje tím svoji povahu, a uráží tak i desetitisíce dalších našich spoluobčanů. A většině z nich nesahá ani po kotníky. Když k tomu přidám jedno téma z cest vaší paní v rámci předvolební kampaně v pardubické krajské knihovně, a známé pardubické kavárně Café Bajer, tak jsem šokován. Hlavním tématem veřejných setkání s paní Drahošovou byl Miloš Zeman a počet televizních debat, které by měli oba kandidáti absolvovat. Na účet protikandidáta padly, prý podle reakce účastníků, vtipné poznámky. Ani Drahošová se v tomto směru nedržela stranou a řekla za všeobecného smíchu na adresu zdravotního stavu konkurenčního kandidáta: "Lidé radili, aby manžel trval na tom, že beseda musí trvat hodinu a půl a musí být celá vestoje". (Z Aktuálně.cz, ze dne 18. 1. 2018) Pokud jsem pátral v historii, tak žádná první dáma v naší historii se takto posměšně nevyjadřovala o lidech s pohybovým handicapem. Nechci takovou první dámu, která dělá ostudu ještě dříve, než by se jí, podle jejího přání, stala. Nechte si ji pouze pro sebe.

Pane Drahoši, vaše měnící se vyjádření o uprchlících ukazuje na vaši povahu. Napřed podepíšete dokument akademiků o nezbytnosti vítat všechny migranty, potom řeknete, že není problém jich přijmout 2 600, a najednou říkáte, a uvádíte i na billboardech, že migranty odmítáte. To si o občanech myslíte, že nemají paměť a jsou hloupí? Tak by měl jednat náš budoucí prezident? Ve světle tohoto vašeho obracení, byste zřejmě poslouchal také poskytovatele financí na váš volební účet a ty, ze kterých by vám plynul osobní prospěch, bez ohledu, co to přinese naší zemi. Prezident musí mít jasnou vizi, neměnit účelově svoje názory, být neúplatný a říkat a dělat s rozmyslem i věci pro něj osobně nepříjemné, pokud jsou pro dobro naší vlasti.

Pan prezident Miloš Zeman sice špatně chodí, ale vždy ví, kam vedou jeho kroky. Pokaždé jde tím směrem, který přináší pro Českou republiku a její občany prospěch. Na rozdíl od svého prezidentského protikandidáta, který si podle toho, co říká myslí, že je na světě pouze západ, tak Miloš Zeman dobře ví, že země má čtyři světové strany, a podle toho také koná i s výhledem pro dobro nás všech. Je bystrý, myslí s předstihem, a to mu právě řada politiků závidí, protože jeho konání s vizí několik let dopředu, nestačí pochopit. I proto, jako svoji politiku a hlavní volební program, mají zoufalé útoky na prezidenta Zemana. Vy, pane Drahoši, se sice chlubíte tím, že jste přeřízl prkno a umíte se otáčet jako korouhvička tím, jak ukazujete prvního Tibeťana na vašem trapném videu, ale více toho, co také stojí za pozornost, jste ve vaší volební kampani nepředvedl. Tímto Tibeťanským otáčením jste si vybral symbol, který k vám opravdu sedí. Za to vás chválím. Nechci vám radit, ale abyste to vylepšil, bylo by pro vás dobré, kdybyste dokončil ty čtyři zbylé Tibeťany (ten šestý o sexualitě klidně vynechejte), a v klidu se při tom připravoval na čtyři otázky, které jste si vyžádal od televize Prima na duel s prezidentem Milošem Zemanem. Pokud vše dáte jako video opět na internet, rád se na ně, a asi nejenom já, pro pobavení opět podívám.

To, že Česká televize Drahoše otevřeně podporuje, ukazuje na zoufalý strach těch, kteří žijí z našich peněz a chtějí v tom pokračovat, pokud by byl Drahoš zvolen prezidentem. Na stejném setkání Drahošové v Pardubicích, jak jsem uvedl výše, také zaznělo: "V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo," reagovala Drahošová na poznámku poslance Výborného, že se mu podařilo být ve vysílání ČT asi pět minut s připnutou plackou "Můj prezident je Drahoš", než si toho všiml editor vysílání.

Korunu všemu dal i ředitel ČT Dvořák, když zaútočil na všechny občany, kteří ho platí tím, že tvrdil, že pořady ČT jsou vyvážené a tím naznačil, že všichni co vidí a slyší, jsou hloupí, protože neslyší a nevidí stejně jako on. Ředitel tvrdí, že ČT je objektivní, a pouze jeho názory a průzkumy jsou správné, a všechno ostatní je pomluva. Asi je pomluva i to, že nepokrytě fandí Drahošovi nejenom ČT, ale i její ředitel ve volební kampani. Je rovněž podezřelé, že byl Dvořák za ředitele ČT opět zvolen urychleně, mimo řádný termín minulý rok na jaře, když průzkumy ukazovaly, že v nastávajících podzimních volbách nezvítězí jeho podporovatelé. V řádných volbách, po volbách parlamentních, kdy byl oficiální termín, by zřejmě nebyl zvolen, a nemohli by tak v televizi bez kontroly veřejnosti, to je těch, kdo je platí, i nadále pouze podle svého uvážení, netransparentně utrácet více než šest miliard z povinných televizních poplatků.

Uvedu ještě jednu úvahu, která se nabízí při přípravě televizních debat Drahoš – Zeman. Kandidát na prezidenta Drahoš požádal televizi Prima, aby mu zaslala otázky na televizní debatu s prezidentem Zemanem. To se také stalo, a televize Prima tyto otázky zveřejnila, takže mají všichni shodné informace. Nepožádal však o totéž ČT. Že by to bylo jeho opomenutí, o tom se dá pochybovat. Asi se připravuje režie ČT s Drahošem, jak jít na Zemana v předvolební debatě, takže otázky možná už zná. To je zřejmě důvod, proč nepožádal Drahoš o ně také ČT. Zároveň moderátor Moravec odmítl moderovat debatu Zeman – Drahoš, a pan ředitel ČT to s pochopením přijal. Vypadá to tak, že už v televizi nemá rozhodující slovo ředitel, ale Moravec. V tom případě by měl ředitel odstoupit. Anebo je to jenom hra, Moravce nahradila Witovská, a bude duel moderovat jako Moravec v sukni? Nechme se překvapit, zda půjde o vyvážené moderování, aby mohli účastníci debaty mluvit o tom, co chtějí oni voličům sdělit, anebo o skákání do řeči a jízlivé tlaky na to, aby říkali tu jedinou a správnou pravdu, kterou si přeje slyšet moderátor. To vše je asi ode mne nehorázná mystifikace, chcete – li, tak také žertovná klamná zpráva, anebo jak to označuje hezky česky pražská kavárna, hoax.

Otevřeně říkám, že budu volit i na další období, za všechno co pro naši zemi dělá, opět Miloše Zemana prezidentem, i přes některé jeho chyby. I když vím, že za to sklidím značnou „pozornost“ těch, kteří neumějí nic jiného, než se vzrušovat urážkami a sprostými nadávkami na své politické protivníky.

Každý občan s volebním právem by měl jít k volbám, volit podle svých zkušeností a svého svědomí s vědomím, co jeho volba nejenom pro něj, ale i pro jeho potomky a blízké, přinese. Volič by se neměl nechat ovlivňovat planými předvolebními sliby politiků a jednostranným podporováním Českou televizí těch, kteří říkají tu jedinou pravdu, kterou chtějí slyšet redaktoři a jejich šéfové.

