Krumer (SPOZ): Časované bomby s trvalými následky

reklama

Je nezbytné urychleně přijmout zákon o zákazu prodávat a pronajímat zemědělskou a lesní půdu na její zabetenovávání sklady, montovnami, supermarkety, fotovoltaikou a další výstavbou jí tak trvale ničit. Zakázat rovněž v této souvislosti provádění změn v územních plánech, včetně případných pletich s obcházením tohoto zákona a tyto nehoráznosti trestat. V EU jsme největším likvidátorem zemědělské půdy, skladištěm často nekvalitních přebytků výrobků západních zemí, jejím skupováním pro zahraniční majitele a povolováním změn v územních plánech v Evropě. Ničí se tím půda, zamezuje vsakování vody do půdy a ohrožuje se tak i stav spodní vody. Stačí se projet po dálnici D5 z Plzně od Borských polí do Rozvadova, a pozorovat tu betonovou zkázu, která na zemědělské půdě roste a vyrostla. Zatěžují a ničí se dopravou v přetížených kamionech komunikace i životní prostředí, vzniká také potřeba dovozu zahraniční levné pracovní síly i se všemi problémy a důsledky které to přináší. Pendlování dočasných zahraničních pracovníků zvyšuje riziko přenosu a rozšiřování nejenom koronaviru ale i dalších u nás již zlikvidovaných infekčních onemocnění, včetně dalších škod z toho vyplývajících. V případě hospodářských útlumů a krizí jsou to další zaviněné a těžko řešitelné časované bomby.

Stovky žádostí o další změny územních plánů a nákup pozemků pro developery jsou na stolech příslušných úředníků a úřadů. Dovážíme tak zbytečně potraviny a namísto toho abychom pěstovali na těchto pozemcích zemědělské plodiny, tak na nich staví sklady pro západní firmy pro dovoz a mezisklady jejich často nekvalitních přebytků. Stáváme se tak jedním z největších hrobařů nejenom zemědělské půdy, ale i naší zemědělské výroby, pěstování zemědělských a potravinářských plodin, naší tradiční potravinářské a průmyslové výroby, i výroby a práce s vyšší přidanou hodnotou. Jsme tak dojnou krávou západních firem, které na nás nejenom nehorázně vydělávají, ale i ničí naše životní prostředí. Byty a bytové domy se mění často i nelegálně bez kolaudace na ubytovny spravované pracovními agenturami nebo jejich partnery pro zahraniční levné pracovní síly. Naše vláda tomu nejenom trpně přihlíží, ale ještě to svými podpůrnými opatřeními podporuje. K tomu se ještě pod rouškou koronaviru přidává zavírání provozů, útlum výroby a roste nezaměstnanost.

Vymýšlená a uměle protlačovaná centralizace moci do Bruselu nenachází mnoho přívrženců. Další časovaná bomba je Bruselem předkládaný tak zvaný krizový fond jako společná pomoc na záchranu hospodářství postiženého vinou koronaviru. Úředníci v Bruselu vezmou jménem států nesplatitelný úvěr z bank, ten se bude v EU centralizovat a korupčně rozdělovat především zemím které jsou zadluženy a neumí hospodařit, aby se přivázaly tímto řetězem k EU a neměly tendenci vystoupit. Splácet to za ně budou všechny členské státy EU. V případě že by chtěl další stát ze spolku EU odejít, tak to pro něj bude další překážka. I kdyby stát z EU vystoupil, bude rovněž tato země společnou půjčku dlouhodobě splácet i za druhé země i když už v EU nebude. Tato cílená past se nikdy nesmí přijmout a ne licitovat kolik a na co nám z té půjčky, kterou dlouhodobě a značně pro nás nevýhodně zadlužíme náš stát, úředníci z EU milostivě přidělí. Cesta je jiná a to společným jednáním a tlakem EU na banky dojednat výhodné úvěry pro státy, které tyto peníze rovnou od bank oproti uzavřené úvěrové smlouvě dostanou. Každá země si bude svůj úvěr který si objedná splácet a sama si rozhodne, na jaké priority finance použije. V opačném případě pokud neuspějeme a bude nám z EU vedle jiných nesmyslných příkazů i tento fond dále nucen, tak rychle vypsat referendum o vystoupení z EU.

Převzato z Profilu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPOZ



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krumer (SPOZ): Karel Gott a roční výročí jeho úmrtí. Krumer (SPOZ): Protest USA proti rozmístění raket ruského námořnictva ve Venezuele a na Kubě Krumer (SPO): Nesmíme zapomínat na naši minulost Krumer (SPOZ): Bratření stran v opozici v plném proudu

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle PaedDr. Vladislav Krumer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.