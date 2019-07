Kuba (ODS): Aquapark v Budějovicích ano nebo ne?

Možná si pamatujete, jak jsem před volbami říkal, že má v Budějovicích nebo v nejbližším okolí vyrůst Aquapark. Nebo že by nám ve městě prospěla třeba iQLANDIA. Jestli máte dvě minuty, tak si přečtěte tohle a koukněte jaká místa a města v ČR lidé nejvíc navštěvují. Je to dost zajímavý.

Tento týden vyšel v Českobudějovickém deníku článek “Jihočeská metropole je pro turisty stále oblíbenou destinací, ve městě se ale lidé zpravidla příliš dlouho nezdrží. Návštěvníci mnohem častěji vyjíždějí z Budějovic do jiných měst v kraji.” (viz)

Pokud se podíváte na statistiku nejvíc navštěvovaných míst v ČR zjistíte, že nejen třeba AQUAPALACE Praha, ale i AQUALAND Moravia výrazně návštěvností převyšují Státní hrad a zámek v Č.Krumlově. Co vás možná stejně jako mě překvapí víc, že třeba IQLANDIA v Liberci je jen pár desítek tisíc návštěvníků za Č.Krumlovem, který je na seznamu UNESCO. Čekali byste to? Ja teda ne. V první padesátce nejnavštěvovanějších míst pak z Jihočeského kraje najdete jen Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní zámek Hluboká nad Vltavou, Stezku korunami stromů na Lipně a Zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou. Hlavní problém ale je, že zahraniční turisté většinou z Asie absolvují návštěvu Č.Krumlova a Hluboké nad Vltavou za jeden den a už večer odjíždějí. Maximálně tady v Budějovicích nebo okolí stráví jednu noc. Tento typ turistiky je dnes třeba pro město Č.Krumlov už skoro větší ekonomickou zátěží než přínosem.

V Budějovicích nemáme ani hrad ani zámek, ale Aquapark nebo iQLANDIA tady mohou být. Buď ve městě, nebo na jeho okraji. Samozřejmě s dobrým dopravním napojením. Ale dneska už nikdo nemusí mít obavu, že by Aquapark stál dřív než dálnice. Jen příprava takového projektu by určitě zabrala minimálně tři roky a dřív než za 5 let by nestál. Bohužel ale nikdo ve vedení města dlouhodobě a koncepčně neplánuje a dělají se často jen “udržovací” akce. Využít potenciál řeky pro cestovní ruch jak se uvádí v článku je asi správná cesta, ale tyhle statistiky CzechTourismu ukazují, že pokud nebude mít někdo na radnici větší ambice a odvahu Budějovice někam posouvat, moc se v tom nezmění. Debata o tom, jak nám tu turisté jen projedou se tu totiž vede už hrozně dlouho v podstatě beze změn.

Proto jsem před volbami tvrdil a pořád tvrdím, že pořádný Aquapark sem patří. Občané Budějovic si ho podle mého zaslouží, protože plovárna v tomto ohledu už moc vyhovující není. Máme tam sice velkou raritu, tobogán, na kterém se nesmí jezdit protože je moc rychlý, ale na to sem teda moc turistů nenalákáme. Právě Aquapark by díky velké spádové oblasti mohl zásadně navýšit návštěvnost našeho města a regionu nejen zahraničními turisty z Asie, ale i turisty z Česka, Rakouska a Německa. A přesně to by vedlo k tomu, že tady turisté stráví více dní. Taková turistika má pak dopad do tržeb ubytovacích služeb, hotelů, restaurací, obchodníků a další ekonomické benefity pro celý region.

Na všechno máme na radnici “tisíc koncepcí”, ale pokud nebude mít někdo jasnou vizi a ochotu její naplnění odpracovat, tak si každý rok takhle přečteme úplně stejný článek!

