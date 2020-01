Kuba (ODS): Jdu do toho

Dnes mě kolegové z jihočeské ODS nominovali, abych vedl kandidátku do letošních krajských voleb. Je mi ctí! A chci vám k tomu něco říct.

Samozřejmě jsem přemýšlel, jestli do toho jít. Narodil jsem se tady, žiju tady celý život a vlastně bych asi ani jinde žít neuměl. Myslím, že to tak má hodně z nás Jihočechů. Prostě sem patříme. Já se v Budějovicích narodil, prožil tady dětství s maminkou v paneláku na sídlišti, pak jezdil po všech jihočeských vesničkách jako doktor záchranky a teď tu mám i naše firmy. Tady jsme s kamarády budovali ten náš start-up OIG POWER, tady vyrábíme BatteryBoxy, za který jsme si přivezli Světovou inovační cenu a dneska už je z Budějovic vyvážíme i do světa. A díky tomu, jak nám ta firmička roste, si taky už můžeme dovolit podporovat třeba jihočeské sportovní kluby. Dlouhodobě se snažíme s naším fondem Jihočeské naděje pomáhat taky mladým nadaným dětem a studentům, aby si mohli plnit svoje sny. Sny o tom, že budou jako sportovci jednou stát na stupních vítězů, nebo jako umělci z podia slyšet potlesk. A nebo třeba o tom, že jako vědci jednou udělají velký objev.

Věřím, že budoucnost našeho kraje totiž jednou budou tvořit oni. A já sem prostě patřím a záleží mi na tom, jak se v našem kraji bude žít. Takže jdu do toho.

Ale než jsem na to kývnul, taky jsem kolegům řekl, že chci, aby kandidátka byla postavená jinak, než je zvykem, stejně jako v komunálních volbách v Českých Budějovicích, kde jsme na ni přivedli spoustu nestraníků, žen, mladých lidí a taky lidí úspěšných ve svých oborech, kteří se rozhodně nepotřebují politikou živit. Kraje nebo města by měli řídit úspěšní lidé, kteří v nich žijí, něco sami ve svém profesním životě dokázali a nejsou závislí na politické židli. A takovou kandidátku chci!

Přijdeme se svou jasnou představou, jak má vypadat náš Jihočeský kraj. Co považujeme za nejdůležitější pro to, aby byl a zůstal v budoucnu tím nejlepším krajem, ve kterém se nejlíp žije. Chci, abychom postavili tým, který nebude jen sedět v kanclu a přinejlepším opravovat krajské silnice a přerozdělovat peníze ze státu do krajských škol. Chci tým, který má vizi! Tým, který náš kraj povede tak, abychom zvládli všechny výzvy, které přináší tahle doba. Víte sami, v jak složité době žijeme. Není to žádná legrace. Tak chci, abychom měli na jihu Čech nejlepší školy a učitele, kteří dokáží připravovat naše děti tak, aby ve svých životech uspěly. Chci, aby tady vyrůstaly chytré firmy, které dokáží obstát i v moderním průmyslu a vyrábět chytré produkty a zaměstnávat lidi, aniž by znečišťovaly prostředí kolem. Myslím, že o tom trochu něco vím. Takové úspěšné firmy tu potřebujeme, aby díky nim náš kraj i za deset nebo dvacet let ekonomicky prosperoval a byly tady vysoké platy. Aby to byl kraj, kde se dokážeme starat nejen o svoje děti, ale taky o dobré stáří našich rodičů. A abychom také byli krajem, kde nám není jedno, v jakém stavu ho předáme našim dětem, jak budou vypadat naše lesy, kolik tu bude vody a v jakém prostředí budou děti jednou žít.

Jsme krajem, který sousedí s Německem i Rakouskem a bez kontrol na hranicích můžeme cestovat a využívat všechny výhody toho patřit do Evropy. Za sebe chci, aby to tak zůstalo. Ale taky budu vždycky tvrdě stát za tím, že jihočeská města a vesnice mají zůstat takové, jaké jsou. Bezpečné s našimi tradicemi a kulturou. A že o tom, jak a kdo tu žije, musíme rozhodovat my tady.

Vždycky jsem říkal, že žádná politická strana ani hnutí není jen z dokonalých lidí. Dokonalý nejsem ani já, ani nikdo z mých kolegů. Všichni se někdy mýlíme a děláme chyby. To je normální. Naopak hledání „neomylného vůdce“ skončilo vždycky v historii totalitou. Proto chci, abychom o naši vizi a plánech co nejvíc mluvili s Vámi a tvořili ji společně. Mockrát jsem si vyzkoušel, jak výměna názoru i s někým, kdo s vámi nesouhlasí, vám může hodně pomoct. Takže budu moc rád, když takové debaty povedeme, ať už tady na sociálních sítích nebo když se osobně potkáme, protože my určitě projedeme celý kraj.

Jo, a ještě poslední věc. Nečekejte ode mě nebo od kolegů, že bychom v naší kampani vykřikoval hesla jako “Antiněkdo”. Nečekejte, že bychom fňukali, že někdo má výhodnější podmínky a bla bla bla. Možná to někoho v opozičních stranách baví a myslí si, že to vede k úspěchu. Já si to nemyslím a dělat to nebudu. Máme svoji vlastní vizi, jak má kraj vypadat a o tu se chceme férově utkat. Jasně, tvrdě, ale slušně. O tom má přeci politika být.

Tak pokud Vás zajímá, jak chceme, aby Jihočeský kraj vypadal, co považujeme za priority, co bychom dělali, kdybychom kraj řídili my, a jaké osobnosti se objeví na kandidátce nebo budou spolupracovat s naším týmem, tak už odteď sledujte tenhle můj profil. I když jsou volby až v říjnu. A ať už nám budete fandit nebo ne, rádi uslyšíme vaše názory a budeme se s Vámi potkávat a mluvit. Uděláme všechno, co jde. Jdeme do toho!

MUDr. Martin Kuba ODS



