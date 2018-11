Kuba (ODS): Mise Záchrana lékárny na Máji úspěšně ukončena

Tak myslím, že jsme to zvládli. Jak jsem tady informoval, potkali jsme se minulý týden s Honzou Zahradníkem v Praze s paní ministryní Janou Maláčovou a informovali jsme ji o našem Budějovickém problému, který se týkal rizika ukončení provozu lékárny v prostorech budovy ČSSZ na sídlišti Máj.

Dnes jsme na to navázali dalším jednáním, které už probíhalo tady v Budějovicích, přímo v budově ČSSZ a to s panem ústředním ředitelem ČSSZ Mgr. Františkem Boháčkem. Jsem rád, že to bylo velmi kontruktivní a vstřícné jednání a podařilo se nám najít řešení, které umožní provoz lékárny zachovat.

Dohodli jsme se, že dojde k prodloužení nájemního vztahu mezi městem a ČSSZ a to ještě o dva roky, aby město mohlo dále občanům zajistit provoz lékárny. Během této doby, město upraví část prostor v Komunitním centru Máj, které je přímo vedle budovy ČSSZ. Do nich pak službu lékárny umístí.

Aby mě někdo “ nepodezíral” ,že hájíme zájmy konkrétního provozovatele lékárny, tak dopředu říkám, že město by na provozovatele mělo vypsat výběrové řízení. A to jak na prodloužení provozu té stávající, tak i té, která by měla být v budoucnu v nových prostorech.

Jsem rád, že se nám povedlo najít řešení, díky za vstřícný postoj paní ministryni i vedení ČSSZ.

A protože jsem pak hned musel na firmu pracovat, tak než jsem se dostal k tomu tohle napsat tak koukám, že tiskové oddělení magistrátu už se chlubí, jak “město” lékárnu zachránilo. Včetně hezky uvedené citace pana primátora.

No nic. Tak jo. Ta politika je holt divná disciplína.

