Kubera (ODS): Visegrádská spolupráce funguje, spojuje nás rok 1989 i současné výzvy

V neděli 17. listopadu představitelé středoevropských parlamentů společně otevřeli výstavu o sametové revoluci v Národním muzeu a položili květiny u památníku na Národní třídě. V pondělí 18. listopadu ve Valdštejnském paláci reflektovali události roku 1989 a následně hodnotili vývoj uplynulých tří dekád.

Konference, kterou inicioval předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera, se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, předseda maďarského Národního shromáždění László Kövér, předsedkyně polského Sejmu Elzbieta Witek, předseda slovenské Národní rady Andrej Danko a místopředseda polského Senátu Bogdan Borusewicz. Jako speciální host vystoupil Pavel Žáček, student z roku 1989, historik a současný poslanec.

„Prokázalo se, že V4 má smysl. Není to organizace, která by úmyslně působila nějaké potíže, ale máme společné zážitky z období totality. Podobně jako mnoho dalších lidí v zemích Visegradské skupiny jsem citlivý na ideologie, které znovu nepokrytě usilují o omezení našich svobod a ve jménu pokroku a všeobecného dobra prosazují jeden správný pohled na to, jak máme žít. Prý jsme povinni do našich zemí vpustit každého, kdo tu chce žít. Prý už neexistuje tradiční rodina, prý ji nejde úzkoprse vidět jen jako mámu, tátu a děti. Nebezpečím je ale i to, co tento progresivistický tlak vyvolává. Mám na mysli evropský nárůst nezdravého nacionalismu, třídní a kulturní nesnášenlivost, růst politické primitivnosti a populismu a v neposlední řadě i více antisemitismu. Bohužel i to jsou jevy, kterých jsme se v našem středoevropském prostoru dosud nezbavili. A je třeba se jim stavět principiálně na odpor,“ zmínil Jaroslav Kubera ve svém konferenčním příspěvku. Na následném tiskovém briefingu předseda horní komory českého parlamentu dodal: „Přes všechny peripetie je naše ukotvení v Unii a NATO základní zárukou toho, že zůstaneme svobodní.“

„Potvrdili jsme si, že v základních tématech panuje shoda a že visegradská spolupráce dává smysl. A bavíme se o jejím pokračování a prohlubování,“ doplnil Radek Vondráček, předseda dolní komory českého parlamentu.

Společné oslavy kulatého výročí 17. listopadu dojednal Jaroslav Kubera na své první zahraniční cestě v únoru tohoto roku, kdy v duchu dlouholeté tradice zamířil do sousedního Slovenska.

