Kubíček (ANO): Daň z nabytí nemovitosti je významným přísunem do státního rozpočtu

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Kytýr není přítomen na dnešním jednání s omluvou, je ve Štrasburku, takže mě docela překvapilo, že byl přihlášen do rozpravy. Nicméně se ho pokusím zastoupit.

V globálu tady hovoříme o škrtnutí systému jedné daně. Je to velmi problematické a myslím si, že by to vyžadovalo ideálně průřez celým daňovým systémem, protože peníze, které by vypadly z našeho daňového systému, by bylo nutno nějak nahradit.

Já tady uvedu na pravou míru některá čísla, která se používají. Ve zdůvodnění předkladatelů se hovoří o výpadku 11 miliard, ale přesná čísla z Ministerstva financí hovoří o částce 12,5 miliard. Dále se uvádí, že tím, že se zruší tato daň, dojde k praktické úspoře na výběru této daně, takže k tomu dle zjištění NKÚ a interního auditu za rok 2014 čistě daň z nabytí nemovitých věcí spravovalo 359 zaměstnanců. Náklady na správu daně činily 191,4 mil. Kč, to znamená, že na výběr stokoruny daně z nabytí nemovitosti bylo vynaloženo 2,06 Kč. Tento materiál byl platný k 5. 4. 2016. V roce 2017 vzrostl daňový příjem na 12,5 mld. Kč a byl tudíž o 3 mld. vyšší než za rok 2014, a to zhruba při stejném počtu zaměstnanců. V přepočtu to znamená, že náklad na výběr jedné stokoruny byl nižší než 2 Kč. Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí dosáhlo za rok 2016 a obdobně za rok 2017, jak jsem říkal, 12,5 mld., takže není pravdivé zdůvodnění, které hovoří jen o 11 miliardách.

Tato daň je významným přísunem do státního rozpočtu a ve zprávě nebylo rozhodně řečeno, jak tuto daň nahradit. Jak říkám, museli bychom se na to podívat jako na komplex daní a říci, jakou formou nahradíme tento výpadek.

Navrhovatelé nepředložili argument, spočívající v navýšení příjmů státu z ostatních daní. Pokud by daň z nemovitých věcí byla zrušena, není jasné, jakým konkrétním způsobem byla nahrazena.

Z uvedených důvodů nemůžeme souhlasit se zrušením daně z nabytých nemovitostí a navrhujeme zamítnutí předloženého návrhu zákona v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

Ing Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Když si vaše dítě postaví stavebnici za kapesné, taky od něj budete vybírat poplatek? Babiš: Operátoři investují tam, kde je to výhodné. Musíme pomoci tam, kde to tak výhodné není Premiér Babiš: Z hlediska boje proti daňovým únikům může být ČR v rámci EU vzorem Finanční správa: Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost si vybrat výhodnější zdanění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV