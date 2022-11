Kubíček (ANO): EET dneska rušíte, a pak ho budete zavádět jinou formou

reklama

Dámy a pánové, pojďme se vrátit k faktické rovině.

My řešíme tady EET, skutečně nechoďte do osobní roviny. Já se s většinou kolegů bavím a bavím se za dveřmi tohoto sálu velmi racionálně, velmi slušně, velmi pokorně. Pojďme se k tomu vrátit i v Poslanecké sněmovně. Já jenom taková věc. Bavíme se tady o EET, bavíme se tady o nějakém systému. Já si velice dobře pamatuji, co jsme tady řešili za problémy. Kdo má EET, nemá EET. A říkám, jednoho dne přijde vládní koalice s tím, co je ve světě naprosto běžné, a to znamená limit hotovostní platby.

EET nepotřebujeme ve chvíli, kdy řekneme, že máme limit pro hotovostní platbu. Tak to je. A pokud půjdeme do systému bankovních karet a podobné záležitosti, tak opravdu tento systém nebudeme potřebovat. Je to věc Itálie, Švédska a tak dále. Zkuste vyndat 500 euro v Itálii v hotelu a uvidíte, co se vám stane. Předpokládám, že někteří kolegové tam byli a ví, že to nejde, že to je do 100 euro.

Takže ten princip EET dneska rušíte a pak ho zase budete zavádět jinou formou. To se prostě stane, ať už to bude z vůle českých zákonodárců nebo to bude z vůle Evropské unie. Nicméně opravdu ta věcnost těch argumentů, kde my říkáme má to význam, nějakým způsobem by to mělo logiku, jsou tady nějaké žádosti, druhá strana říká nemá to význam, a tak dále, je to pouze věcná argumentace a držme se toho, nepotřebujeme se osobně napadat, je to úplně zbytečné, je to souboj názorů, ne souboj lidí.

Děkuji.

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



