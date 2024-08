Kubisková (Přísaha): Chyby Ivana Bartoše nás stojí desítky miliard

Ivan Bartoš by měl okamžitě skončit! Zpackané stavební řízení, které ani po měsíci nefunguje, úniky dat z e-občanky, nesmyslně vysoké poplatky za studny a jiné, které se do zákona dostaly “omylem”, protože ho očividně nikdo ani pořádně nečetl a ještě nás to všechny stojí desítky miliard denně? To je vrchol nekompetentnosti a nehospodárnosti! Bartoš svými prodlevami navíc zhoršuje, už tak mizernou, dostupnost bydlení v naší zemi a za to musí nést politickou odpovědnost!

Ing. Karolína Kubisková PŘÍSAHA Roberta Šlachty



