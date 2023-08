Kubisková (Přísaha): Senátoři, délka života ve zdraví je jenom 62 let. Vy to nevíte?

reklama

Senát, coby „pojistka demokracie“ zase selhal, když teď ve středu schválil vládní, zcela asociální, návrh na osekání důchodů i přísnější podmínky pro odchod do předčasné penze.

S tím Přísaha rozhodně nesouhlasí! Senát měl vzít v potaz nejen překotnost veškerých změn, kdy některé začnou platit už teď od ZÁŘÍ, ale taky fakt, že je tato „reforma“ zcela nedomyšlená a hrubě poškozuje naše důchodce.

Minimální výše důchodu má být sice garantována ve výši 20 % z průměrné mzdy, to je ale v současnosti zhruba 8 tisíc korun. Z toho přece při dnešních cenách absolutně nejde vyžít!

Stejně tak se sníží výše nových důchodů (za 10 let zhruba o 2800 korun), zpomalí řádné valorizace a ruší se i mimořádná valorizace, kterou má nově nahradit jednorázový příspěvek. Senioři tak časem přijdou o tisíce korun, což podle dostupných údajů může celou čtvrtinu z nich uvrhnout už za deset let do příjmové chudoby! To nesmíme připustit!

Navíc není pořád dořešený odchod do důchodu u náročných profesí, kdy vláda zatím jenom slibovala a zpřísňují se i podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Do řádného termínu se navíc nebude penze (respektive její zásluhová část) valorizovat. To považujeme za dvojí penalizaci a absolutně nepřijatelný krok.

Stejně tak odmítáme vládou a senátem schválený posun hranice pro odchod do důchodu nad 65 let. Délka života ve zdraví je jenom 62 let a nutit seniory pracovat po 65. roce věku je za nás sprosté hazardování s jejich zdravím!

Přísaha odmítá tuto asociální podobu „důchodové“ reformy, ve které se opět zapomnělo na podporu rodinné politiky a průběžné financování a vyzývá prezidenta republiky, aby zákon nepodepsal!

