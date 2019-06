Kulhánek (ODS): Podpora šikovných a schopných lidí je nedostatečná a někdy až mizivá

Obecně lze konstatovat, že dotace jako takové pokřivují trh a kolikrát se podílí na investování do záměrů, které s rozvojem kraje nemají nic společného, nebo jen okrajově. Pokud opravdu chceme smysluplně využít pomoc evropských fondů, tak bychom se měli prioritně zaměřit na to, co opravdu naši občané potřebují ke spokojenému a klidnému životu v Ústeckém kraji.

Aby nám mladí, nadějní a vzdělaní obyvatelé, tedy ti, kteří vytváří hodnoty, neutíkali do jiných krajů či mimo republiku. Je třeba se zeptat mladých rodin, co potřebují k dobrému životnímu stylu, aby náš kraj neopouštěly. Proč například odjíždíme na dovolenou mimo kraj do Jižních Čech či na Jižní Moravu? Myslíme si, že další podpora energetického průmyslu spojená s devastací krajiny je to pravé ořechové? Historie dokazuje, že na tom náš kraj nikdy nezbohatl a spíše tratí. Proč jsme stále na chvostu v rámci ČR ve vzdělanosti a naopak v čele co se týče vyloučených lokalit a kriminality?

Jak velká je naše podpora školství, zdravotnictví, kulturního dědictví, obnova krajiny a podpora těch šikovných a schopných lidí? Nedostatečná a někdy až mizivá. Místo toho podporujeme líné a neschopné. S tím nám ale nepomohou žádné fondy z Evropy. S tím si musíme pomoci sami, vlastní pílí a změnou pohledu na směrování našeho kraje. Jinak se nezmění nic.

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň

člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

autor: PV