Kulhánek (ODS): V zastupitelstvu kraje si často připadám jak v Jiříkově vidění

V zastupitelstvu kraje, kde jsem od loňského podzimu nováčkem, si připadám často, jak v Jiříkově vidění. Ze zastupitelstva v Kadani jsem zvyklý na dělnou atmosféru, maximální připravenost úředníků i uvolněných funkcionářů (jsme jenom dva) a hlavně zájem ze strany všech zastupitelů o potřeby města. V krajském zastupitelstvu je to jinak. Uvolněných funkcionářů je 16 a připravenost v řadě případů slabá. Scénář jednání zastupitelstva je předem připraven a pečlivě se hlídá, aby se nevybočilo. Návrhy z opozice mají podobu „házení hrachu na zeď“. A to si dovolím tvrdit, že podáváme jen podstatné a řádně zdůvodněné návrhy na změny usnesení, které by přispěly k lepšímu a transparentnějšímu hospodaření a jednání kraje.

Hesla a sliby z předvolební kampaně vyčpěla, spoléhá se na krátkou paměť voliče. Zajelo se do starých kolejí. Takže milí kolegové, osvěžme si paměť.

Výňatky předvolebních slibů:

PRŮHLEDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ KRAJE (SPD/SPO) - půl roku jsme bojovali za to, abychom měli jako zastupitelé možnost alespoň rozhodovat o rozpočtových změnách kraje nad pět milionů!

VRÁTÍME BEZPEČÍ A POŘÁDEK NA NAŠE SÍDLIŠTĚ (ČSSD) - na toto heslo se bohužel úplně zapomnělo a přitom je to zásadní problém kraje.

CHCEME V ROZPOČTU POSÍLIT DOTACE NA ZÁCHRANU A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK (KSČM) - dali jsme pozměňovací návrh na rozpočet 2017, kde jsme chtěli navýšit rozpočet na opravu památek a naopak snížit nadbytečné výdaje, např. zrušit tyto noviny, na které se vydává ročně téměř 6 milionů, což je skoro stejně jako na památky v kraji. Náš návrh nebyl přijat, za to se podařilo odvolat pět zkušených ředitelů galerií a muzeí v našem kraji.

Vraťme se všichni v rámci rekapitulace prvního roku působení v krajském zastupitelstvu k našim slibům a plňme je, nebo se o to alespoň pokusme.

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň

člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

