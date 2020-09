Kulhánek (STAN): Konec konzervatoře a rouškové pozdvižení

reklama

Diskuse o tom, zda je nutné mít roušky i při dodržování rozestupů měla následně i dohru na sociálních sítích, kdy poslankyně a radní kraje Jana Mračková Vildumetzová nařkla Jana Horníka a Petra Kulhánka z nedodržování stanovených hygienických pravidel. Petr Kulhánek, krajský zastupitel a zastupitel Karlových Varů osvětluje: „Jednání zastupitelstva bylo vzorně připraveno, stůl každého zastupitele byl umístěn tak, aby ve vzdálenosti 2 metrů, spíš větší, nebyl nikdo další. Přesně podle vládního opatření jsem tak v roušce došel ke svému "pracovišti", kde jsem jí, opět v souladu s vládním opatřením, sejmul. Když jsem se zvedl, opět nasadil roušku a prázdnou halou, kde kolem mě minimálně 10 metrů nikdo nebyl, odcházel. S rouškou, byť si o logice takového postupu můžu myslet své. Netuším, o jaké ignoraci pravidel je tu řeč.“

Dále pokračuje Jan Horník, místopředseda Senátu, krajský zastupitel a starosta Božího Daru: „Bylo by korektní, kdyby paní náměstkyně uvedla, že jsem se v hale od svého příchodu do ní až do konce pohyboval v roušce. Pouze na začátku jednání, když jsem byl usazen na svém místě distančně vzdálenostně dostatečně oddělen od svých sousedů minimálně 2,5 metru, tak jsem si roušku sundal. Nevím, proč jsme nezasedali v krajské zasedací místnosti, v které bychom s rouškami též splnili doporučené hygienické předpisy. Protože i já už jsem dávno ve věkově ohrožené skupině obyvatel, tak si dávám pozor, abych někoho nenakazil a někdo nenakazil mně. Paradoxní bylo, že si mnozí potřásali rukama a dezinfekci následně nepoužili. Ať si všichni výše uvedení kritici sáhnou do svého svědomí, zdali v této zvláštní době nečiní obdobně, protože možnost přenosu nákazy dýchacími cestami je ta samá jako rukou podání. Ale chápu, že jsme v předvolební období, a že každá kritika opozice se hodí.“

Petr Zahradníček (TOP 09), bývalý místostarosta Lokte a krajský zastupitel shrnuje celý příběh neuskutečněné konzervatoře v Lokti: „I přes veškerou snahu, argumenty i morální apel na zastupitele, se mi na pondělním jednání zastupitelstva Karlovarského kraje nepodařilo přesvědčit vládnoucí koalici (ANO, ODS, HHRM, Piráti) o nutnosti zachování středního školství v Lokti. Začalo to tzv. „změnou oborové struktury středního školství v KK“ před třemi lety, kdy se vedení kraje bylo v prsa, že se průmyslovka v Lokti neruší, ale pouze slučuje s ISŠTE Sokolov, a že všichni studenti v Lokti dostudují. Výsledek – škola zrušena, poslední ročník přestěhován do Sokolova. Pak bylo pár planých návrhů, že by v Lokti mohla být policejní nebo vojenská škola – ale nic z toho. Můj nápad s konzervatoří poté podpořil Výbor pro vzdělávání KK, Krajská hospodářská komora, Asociace krajů a nakonec i zastupitelstvo KK – to bylo vloni v červnu. Letos si to ale vedení kraje rozmyslelo a chtělo na červnovém zastupitelstvu tenhle projekt poslat k ledu, což se nepodařilo, a tak s tím přišlo v září znovu a silově si prosadilo svoji. Pro Loket to znamená, mj. že se městu vrací jedna z budov, hlavní budova školy zůstane kraji (prázdná!) a internát dostalo město do pronájmu. Ale možná všechno špatné je i pro něco dobré. Záchranu středního školství v Lokti nevzdávám, nějaké nápady se rýsují.“

Ing. Petr Kulhánek BPP



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Jan Horník STAN



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vyloučené lokality, ztráta naděje i děsivý propad turismu. Mluvili jsme s lídrem socdem na Karlovarsku Kulhánek (STAN): Kraj už nesmí přešlapovat na místě Mráčková Vildumetzová (ANO): Pojďte za nás do volebních komisí Kandidátní listiny do zastupitelstva Karlovarského kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.