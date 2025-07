FNUSA: Farmaceuti FNUSA radí, co si přibalit na dovolenou

Aby drobné nehody, zažívací potíže nebo sluneční spáleniny nepokazily dovolenou, vyplatí se cestovní lékárničku připravit s rozvahou. Co by v ní rozhodně nemělo chybět, radí farmaceuti Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

První a nejdůležitější pravidlo velí přibalit si v dostatečném množství léky, které běžně užíváme. „Ideálně bychom si měli při výjezdu do zahraničí zajistit chronické léky alespoň na jeden měsíc,“ doporučuje PharmDr. Marek Lžičař. Tyto léky by měly také vždy zůstat dobře dostupné, například při odbavování zavazadla na letišti se doporučuje ponechat si je u sebe – pro případ, že by kufr nedorazil do cílové destinace spolu s cestovatelem. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 21675 lidí

Mezi další nezbytnosti patří produkty k ošetření ran a dezinfekce, analgetika na bolest, antipyretika na sražení horečky, dezinfekce očí a přípravek na léčbu průjmu. Volba ostatních léků a přípravků už závisí na typu dovolené. Cestovatel by měl zvážit riziko úrazů, podmínky destinace a také nároky dalších členů výpravy – zejména děti vyžadují v tomto směru speciální přístup.

Vzhledem k panujícímu létu by lidé neměli zapomínat ani na kvalitní opalovací přípravky s dostatečně vysokou UVA i UVB ochranou a repelenty. Nejúčinnější přípravky k odpuzení hmyzu jsou ty s vysokým obsahem účinné látky DEET. Neztratí se pak ani náplasti na puchýře, pinzeta na klíšťata nebo teploměr. Ten je nejlépe volit digitální a důležitý je zvláště tehdy, kdy se výletu účastní malé děti.

Praktickou věcí při cestování jsou také antibakteriální gely nebo ubrousky pro dezinfekci rukou. Při pohybu v oblastech s problematickým přístupem k pitné vodě jsou vhodné také přípravky pro čištění vody. „Lidé si často dávají pozor na kvalitu vody jako takové, ale zapomínají pohlídat ledy přidávané do nápojů,“ varuje před případnými potížemi Lžičař. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 54% Zklamal mě 30% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12321 lidí

Při plánování delších přesunů je na zvážení také opatření přípravků proti otokům končetin, případně kompresních punčoch, a pokud cestovatel trpí zvýšenou srážlivostí krve, měl by se se svým lékařem poradit o preventivních opatřeních proti trombóze.

S dostatečným předstihem je důležité začít řešit očkování, které je pro některé destinace nezbytné. „Naše nemocniční lékárna zajišťuje na objednávku očkovací látky pro cestující do exotických krajin, případně také antimalarika,“ uvádí Lžičař a doplňuje, že vakcíny, antimalarika i antibiotika jsou na lékařský předpis, nejčastěji z ambulancí cestovní medicíny. Ostatní výše zmiňované produkty jsou volně prodejné v lékárnách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Farmaceuti tam zájemcům pomohou s výběrem vhodných přípravků speciálně pro jejich dovolenou či cestu.

Psali jsme: Politička odhalila alarmující problém na Vysočině: „Jde o životy pacientů!“ Vondráček: EU je nereformovatelná. Vládne tu podvod, cenzura a grýndýlová diktatura Ukrajinci ve zmatku: Rusové zkouší, kde tlačit a jdou dál „Zneuznaný člověk, šlápl jsem na kuří oko.“ Konflikt v ODS