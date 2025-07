Na Fialově akci se dostal k mikrofonu Miroslav Sládek

Miroslav Sládek se před dvěma týdny několikrát pokusil položit dotaz premiérovi Petru Fialovi během debaty v rámci předvolební kampaně ve Zlíně. Ruku měl ale hodinu a půl nad hlavou marně a prostor pro dotaz nedostal.

„Mám zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Protože nikdo nedokáže držet hodinu a půl ruku nahoře. To by upadla. Normálnímu člověku by upadla. Takže já to dokážu hodinu a půl,“ uvedl po debatě.

Na mítink prý zamířil proto, že byl zrovna ve městě. „My jsme měli v plánu navštívit Zlín několik měsíců dopředu. Jezdíme po městech. On (Petr Fiala) přijel později. A když už jsme tady, tak toho využijeme,“ prohlásil Sládek, který objíždí republiku s Ladislavem Vrabelem.

„Vy přece letos kandidujete. Přijde mi nefér, že si neuděláte vlastní kampaň a připojujete se tady na debatu premiéra Fialy,“ řekla Sládkovi na debatě moderátorka debaty Iva Pazderková. „Vy tady nejste jako občan, děláte si tu kampaň. Tak mějte dost slušnosti a nechte dávat otázky ostatní,“ vzkázala mu podle informací serveru Novinky.cz.

V pondělí zavítal Sládek na Fialovu debatu s občany znovu, tentokráte do Brna. A opět se mu i přes vytrvalé hlášení nedostávalo slova.

„Tady se hlásím u tři čtvrtě hodiny,“ pokřikoval bez mikrofonu Sládek.

„Já vím, že se hlásíte, nebojte, já vám vidím,“ zůstávala v klidu Iva Pazderková.

„Minule to bylo hodinu a půl a stejně jste mě nevyvolala,“ vzpomněl Sládek na setkání ve Zlíně.

„A nepoučil jste se,“ prohlásila Pazderková za hlasitého smíchu a potlesku publika.

Slovo nakonec Sládek po další chvíli opravdu dostal. Pazderková ho ale požádala, aby položil dotaz jako slušný občan a nedělal si vlastní politickou kampaň na akci premiéra. Sládek poté podle informací CNN Prima News kritizoval Fialovu vládu za rozmrazení platů politiků nebo za zvýšení koncesionářských poplatků

Iva Pazderková si dnes v Brně podala Miroslava Sládka jako úplná královna.??

