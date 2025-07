„Na tebe taky dojde.“ Kvůli Cintulovi horko v Česku

Dnes začal soud s Jurajem Cintulou, pachatelem útoku na slovenského premiéra Roberta Fica. Cintula je obžalován z teroristického činu a při odsouzení mu hrozí až doživotní vězení. Státní zástupkyně Katarína Hrabáková uvádí, že Cintula a jeho obhájce chtěli uzavřít dohodu o vině a trestu, pokud by Cintula dostal 12 let vězení. To nepřicházelo v úvahu, takže to státní zástupkyně neakceptovala. Cintula dle TA3 tvrdí, že pokud není možné, aby dostal méně než 20 let vězení, tak s dohodou o vině a trestu nesouhlasí.

Ve stanovisku Cintulův obhájce tvrdí, že pachatel choval zášť pouze proti osobě premiéra Fica, nikoliv vůči vládě Slovenské republiky. Nesouhlasí s kvalifikací tohoto činu jako terorismu, podle něho není každý útok na veřejného činitele terorismem.

Když Cintula přišel k soudu, vykřikoval hesla jako „ať žije demokracie“ a „ať žije svobodná kultura“.

Premiér Fico jednání nebyl přítomen, na místě byli pouze jeho právní zástupci. Fico ani po Cintulovi, kterého označuje za opozičního aktivistu, nežádá náhradu škody. Tu ovšem vymáhá slovenská Všeobecná zdravotní pojišťovna a to ve výši 24 812 eur za ošetřování premiéra.

K této kauze se už vyjádřil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Ať žije demokracie, zvolal atentátník Cintula v soudní síni, kde bude souzen za to, že se pokusil zavraždit demokraticky zvoleného premiéra své země. Víc asi o liberálních demokratech nepotřebujeme vědět.“

Jeho příspěvek vzhledem k reakcím zřejmě některé liberální demokraty popudil. „Cintula není demokrat, ale magor. Fico ale taky není demokrat, ale proruská mrdka,“ vzkazoval jeden. „Cintula liberální demokrat? Je vidět, že o něm víte úplné hovno. Jen to potřebujete naroubovat,“ vzkazoval další.

„Ty si debil, který leze Putinovi do řiti, jednoho dne vás vyhodí vaši kamoši z Ruska z okna,“ vzkazoval Marcel Laurenčík. „Cintula byl váš koník, nácek, koblížku, víš?“ ozval se Jiří Růžička. A přišly i nefalšované výhrůžky. „Zmrde. Taky se dočkáš. V Modré ústřici ti nasypou salvu do tvého ruSSkého kaďáku až ti vylezou oči z důlků,“ sliboval jeden uživatel.

