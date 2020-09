Kupka (ODS): Co jsme se dozvěděli? Nic, nic a znovu nic

reklama

Pamatujete si nedávnou kauzu statisícových odměn pracovníkům kraje? Donutili jsme paní hejtmanku svolat mimořádné jednání krajského zastupitelstva, na kterém jsme chtěli slyšet kdo je za tyto odměny odpovědný, za co byly tyto horentní sumy vyplaceny a také to, kteří úředníci předvedli tak výjimečné výkony, že si zasloužili takovéto přilepšení.

Protože je paní hejtmanka "vstřícnost sama", svolala jednání na šestou hodinu večerní. Kdo by čekal, že hned začneme řešit to, co zajímá nejen nás politiky, ale hlavně občany, ten by se šeredně pletl. Místo toho jsme hodiny sledovali powerpointové prezentace krajských radních, které obsahovaly vše možné, jen ne to, na co jsme se ptali.

Co jsme se tedy dozvěděli? Nic, nic a znovu nic. Jediné, co mě naplňuje nadějí, je to, že to bylo naposledy! V říjnu to spolu, přátelé, změníme. A kraj tu prostě bude pro lidi.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kupka (ODS): Vyzýváme premiéra Babiše, aby nechal přepracovat novelu stavebního zákona Kupka (ODS): Místo jasných odpovědí znovu narážíme na mlčení Kupka (ODS): Tady už končí legrace, potřebujeme změnu Kupka (ODS): Pět set kilometrů, padesát starostů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.