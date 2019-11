Kupka (ODS): Digitalizace nikoho nenutí elektronicky komunikovat

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, schválení toho zákona znamená opravdu revoluci v digitalizaci státní správy v České republice. Je to příležitost dohonit státy, které jsou v digitalizaci úspěšné. A ten úspěch neznamená jenom to, že jsou digitální služby pro jejich občany dostupné, že jim to reálně zjednodušuje život, ale že se tím také daří šetřit finanční prostředky státního rozpočtu těch zemí. Tam má také směřovat náš zájem o schválení tohoto zákona.

Zároveň je to zákon, který v České republice přinese v následujícím roce vytvoření katalogu služeb. To bude zároveň jízdní řád pro digitalizaci v následujících letech, ale zároveň je to také příležitost udělat inventuru v tom, co všechno český stát po lidech vlastně chce, jaké všechny agendy vykonává, kolik je tam dublet, triplet, a tahle dubleta a zbytečnosti zároveň začít škrtat, a to škrtat bez náhrady. To je další přidaná hodnota toho zákona.

Konečně pro konkrétní lidi, pro konkrétní občany České republiky to bude znamenat, že už po nich stát nebude znovu a znovu chtít, aby vyplňovali údaje, které už jednou má. Pokud dají souhlas, tak od té chvíle si jednotlivé orgány budou informace sdílet, a pokud bude potřeba vyplnit dotazník, tak tam nebude potřeba znovu a znovu vyplňovat údaje známé. Zároveň nebude nutné se prezentovat všemi možnými plastovými kartičkami průkazů, protože jsou to jenom potvrzení o skutečnostech, které stát vede ve svých registrech.

Co je podstatné také říct, je to zákon, který ale nikoho nenutí, aby se státem komunikoval elektronicky. Pro občany je to příležitost, ale není to povinnost. Tady v tom případě je ta povinnost naopak na straně státu, aby s těmi, kteří chtějí komunikovat elektronicky, se naučil komunikovat elektronicky a bral to důsledně. Ale nikoho ten zákon nenutí, aby vyměnil svoji osobní cestu na úřad za konkrétním úředníkem za elektronickou komunikaci. I to chci zdůraznit, protože pro přijetí a pochopení toho zákona je to důležitá věc.

Myslím, že velmi vzácně se podařilo najít nejenom shodu, ale spojit energii mnoha lidí, mnoha institucí k tomu, aby vznikla norma, která opravdu může posunout Českou republiku do společenství rozumně digitalizovaných států. A protože to opravdu byl několikaměsíční proces, podařilo se dojít ke shodě, tak se podařilo dokonce dojít ke shodě v dalších krocích, které musejí nastat. Musí vzniknout další zákon, který bude upravovat ty jednotlivé kroky. Předložil jsem pozměňovací návrhy, které například ošetřují další rozvoj datových schránek, existenci government cloudu a dalších věcí. Nicméně domluvili jsme se na tom, že to bude předmětem dalších kroků.

V té souvislosti bych vás chtěl požádat o schválení stažení celkem čtyř pozměňovacích návrhů označených pod písmeny D1, D3, D4 a D5 s tím, že z těch mých pozměňovacích návrhů zůstane zachován pozměňovací návrh s písmenem D2.

Zároveň bych v té souvislosti rád navrhl doprovodné usnesení, v němž bychom konstatovali: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 15. ledna 2020 předložila návrh zákona o změně zákonů souvisejících s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, ve kterém navrhne zejména pravidla umožňující další rozšíření využití systému datových schránek, rozšíření a sdílení referenčních údajů v základních registrech, systematické využívání strojově čitelných formátů v rámci eGovernmentu a systematické využívání cloud computingu v oblasti veřejné správy."

Děkuji mnohokrát za pozornost.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kupka (ODS): Konečně můžeme dohánět ostatní státy jako Estonsko či Velkou Británii Kupka (ODS): Pro řadu lékárníků jsou stále obtížněji dostupné některé léky ODS na Vysočině podpořila na předsedu Fialu. Hlasů bylo tolik, že je ani nepočítali ODS: Účinnost dva dny v roce a tabulka povinností, přelomová úprava právního řádu je na spadnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.