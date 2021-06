Kupka (ODS): Lidé narážejí na dramatické překážky

reklama

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, nám opravdu jde o to, aby se lidé dostali ke službě, kterou jim stát má poskytnout, aby pro ně cestování a další život opravdu byly co nejjednodušší, co nejnormálnější. A jsme přesvědčeni o tom, že je možné využít stávající legislativy, nota bene legislativy, na které se shodla i tato Poslanecká sněmovna, např. v podobě zákona o právu občana na digitální službu, aby stát lidem, kteří svoje data v nejrůznějších informačních systémech veřejné správy mají, aby k nim měli co nejsnazší přístup. A aby se v tomto směru podařilo využít např. rozsáhlou síť Czech POINTů, protože tam jednoduchým zásahem do vyhlášky Ministerstva vnitra je možné rozšířit okruh informací, neboli okruh služeb, které síť Czech POINTů poskytuje.

Hledáme způsob, aby se opravdu maximálně rozšířila ona škála, kterou lidé budou mít k dispozici. A neřešme tady technologickou cestu, technické detaily toho. Nám přece jde o zajištění cesty co nejsnazšího přístupu k těm informacím. A i díky zákonu o právu občanů na digitální služby k tomu opravdu snazší přístup než dříve reálně naše úřady mají. A opravňuje je k tomu mimochodem i starší legislativa, která říká, že pokud nějaké údaje jsou v informačním systému veřejné správy, pak má stát povinnost poskytnout výpis informace z tohoto informačního systému veřejné správy. A na základě toho je opravdu možné nabídnout lidem jednoduchou snadnou cestu k tomu, aby opravdu měli možnost bez velkých nesnází vycestovat. A máme odezvy v současné době od lidí, kteří potřebují vyjet za hranice České republiky z nejrůznějších důvodů, ať jsou studijní, ryze pracovní, obchodní atd., že narážejí na dramatické překážky. Že to znamená reálnou komplikaci v jejich životě v jejich pracovních záležitostech. A voláme po tom, aby opravdu stát hledal rychle, a ta stávající legislativa to umožňuje opravdu v reálném čase v dosažitelné době několika týdnů, zajistit snadný přístup k té službě, prostě lidem v tomto ohledu vyjít vstříc a službu jim poskytnout.

Proto aby bylo jasno, pokud je něco nadbytečné, tak zdravý rozum velí se do toho nepouštět, nekomplikovat právní systém, ale postupovat prostě na základě platné legislativy. Voláme po tom, aby ta služba existovala co nejrychleji, pro občany co nejpohodlněji, nepokládáme za potřebné proto zavádět nový zásah do legislativy, nový zásah do zákonů. Proto ODS nebude hlasovat pro schválení programu ani pro stav legislativní nouze.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kupka (ODS): Odmítáme mýtné poplatky za vjezd do Prahy, když schází dopravní infrastruktura Kupka (ODS): Říká se o politicích, že nejhorší je, když se jim začnou lidé smát Kupka (ODS): I u dětí do šesti let navrhujeme rozšíření platnosti na pět let Kupka (ODS): Vznikne zbytečný megaúřad a celé to bude stát balík peněz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.