Kupka (ODS): Pokud ministryně Malá nemá dost soudnosti, aby odstoupila, měl by ji odvolat premiér

Měl by ji v tom případě odvolat premiér Andrej Babiš, který ji nainstaloval. Je to i jeho ostuda. Možná, že se některé pasáže její dnešní tiskové konference stanou součástí našeho politického folklóru. Nemění to ale nic na tom, že postoj paní ministryně je neobhajitelný.

Příměry s historickým průjezdem obcí devadesátkou jsou trapné. Sama se tím znovu diskvalifikuje pro funkci ministryně spravedlnosti. Její setrvání ve funkci by dále podkopávalo důvěru občanů ve spravedlnost. Bylo by zároveň nebezpečným precedentem pro akademickou obec. Jak by se mělo do budoucna přistupovat k opsaným pasážím v diplomových pracích studentů?

Mgr. Martin Kupka ODS



