Kováčik (KSČM): Králíci v ohrožení!

Třináct let stará práce ministryně Malé na vysoké škole nikoho nezajímala, dnes vadí. Možná chybu udělala, králíci však rozhýbali kritiky až při nástupu do funkce ministryně. Takto pozorní mohli být již dříve. Ani se nedivím, že lidé do funkcí třeba i starostu nechtějí, mohlo by se přece něco "najít", třeba se na základní škole porvali se spolužákem."

Ing. Pavel Kováčik KSČM



