Kupka (ODS): Vážený pane poslanče Babiši, v disciplíně osobní urážky s vámi soutěžit nebudu

Vážený pane poslanče Babiši,

prostřednictvím pana předsedajícího, v disciplíně osobní urážky s vámi soutěžit nebudu, ono to totiž nejde. To nemůže vyhrát nikdo, a znovu jste to bohužel jenom dokázal. Ale znovu si vezmu na pomoc klíčová fakta.

Včerejší zpráva na serveru Idnes - oddílem, kde ceny meziročně klesly, byl oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, a to zhruba o 6%, shrnula Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu. V porovnání s rokem 2023 zlevnila hlavně mouka o 27,8%, vepřové o 5,7%, či jogurty. Dále klesají i ceny ovoce a zeleniny. Tolik citace, aby mě nikdo nemohl osočit z toho, že nevycházím z tvrdých dat. To je Český statistický úřad, který měřil stejně vám, jako měří nám. Nesvede s tím absolutně nic.

A teď k těm údajům. Karel Havlíček toho Václava Nebeského nakonec odvolal. Tak asi dospěl k závěru, že to nebude ideální, jak sám říkal, krizový manažer, nechal ho ale v představenstvu Českých drah. Dneska ohledně toho konkrétního pozemkového prodeje na Smíchově probíhá vyšetřování. To jsou také tvrdá data. No, a jak to dopadne. Předjímám, co je ale podstatné, že díky novému vedení Českých drah se podařilo tu původní smlouvu přejednat a České dráhy mohou inkasovat o tři sta milionů víc. Nechci od vás pochvalu, ale pokládám za důležité, aby tahle fakta tady zazněla.

A pojďme k těm dalším údajům, o kterých jste hovořil. Středočeské nemocnice - privatizace. Myslím si, že paní poslankyně Pokorná Jermanová, tehdy ještě za ODS, pro to také hlasovala v krajském zastupitelstvu a nepochybně udělala dobře. Protože pokud byste se jel tehdy podívat, před rokem 2006, do takové Berounské nemocnice, tak byste viděl na sále opadávající kachličky a některá okna chyběla. To byla realita Berounské nemocnice. A mám za to, že jste se v té berounské nemocnici nedávno stavoval a viděl jste, kam se ta nemocnice dostala a co se tam podařilo zrealizovat. A ten prodej tehdy - u každého bylo zařízení garantovat zachování péče a investice toho budoucího nabyvatele. Já jsem rád, že tehdy se podařilo ta zařízení tímto způsobem předat do rukou soukromých vlastníků, kteří je rozvíjejí, a příklady Hořovické a Berounské nemocnice jsou toho skvělým příkladem. A výsledkem je, že tam lidé mají kvalitní zdravotní péči, že se tam o ně postarají a že se o ně postarají dobrým způsobem. A kdyby tehdy nebylo toho rozhodnutí, tak by ta situace možná dopadla tak, že dneska na tom místě už žádná nemocnice nestojí. Tak to je odpověď na vaše osočení z toho, že se to snad prodalo netransparentně, nebo já nevím, jak jste to přesně říkal. Tohle je realita. A pokud jste tam nebyl, prosím, zajeďte tam, stojí to za to. Ty nemocnice v tuto chvíli slouží lidem a slouží jim lépe, než co by jim byl schopen tehdy dopřát Středočeský kraj, který díky tomu rozhodnutí investoval do svých oblastních nemocnic. A kdyby tak neučinil a rozmělňoval by neomezené finanční prostředky do všech jejich zařízení, tak ten současný stav by byl mnohem horší.

To, že to bylo dobré, dokládá i další směřování Středočeského kraje i další rozhodování i tehdejší vaší paní hejtmanky, která dál investovala do rozvoje těch oblastních nemocnic. A nemohla by to dělat, kdyby bývalo tehdy k tomu klíčovému kroku nedošlo. Navíc nemám za to, že vy byste někde transparentní výběrové řízení ve skutečnosti odmítal a že byste vstup soukromého kapitálu tímto způsobem znevažoval. Tady to činíte z důvodů ryze politických zájmů.

Poslední důležitá poznámka k tomu, co tu zaznělo, a ta se týká dopravy. Vysvětlujete tady Karla Havlíčka jako poloboha, jako hotového supermana. Jenom připomínám, že on v té roli ministra dopravy byl necelé dva roky. A pokud platí, a to platí, že ty dva roky v přípravě staveb jsou opravdu obdobím poměrně krátkým, tak pokud tvrdíte, že jsme nemohli nachystat nic my, tak to nemohl udělat ani Karel Havlíček. Ono je to trochu jiné, ono opravdu záleží na tom, kolik reálné práce se odvede.

Pojďme tedy k těm konkrétním ukazatelům a datům. Když jsem v lednu roku 2002 přijel na tunel Pohůrka na dálnici D 3, tak ta stavba vázla. Složité dohadování o tom, jak se bude měnit technologie, přešlapování na místě a ta stavba se nehýbala. Myslím, že vám to doloží vaši poslanci z Jihočeského kraje. Výsledkem je, že ta stavba skončí a bude před koncem letošního roku sloužit veřejnosti. Konkrétní výsledek práce. A spolu s tím, jenom na té středočeské části, každý půl rok jednání se zástupci samospráv i jednání s veřejností. A ptáte li se po konkrétním kroku, tak nedávno jsme otevřeli investici, kterou zaštiťoval Středočeský kraj. Měl jsem možnost být i u jejího zahájení stavby, ale ve výsledku i jejího zprovoznění, protože severní obchvat Jílového je součást stavby D 3 ve Středních Čechách. Je to předzvěst těch dalších úseků. V tuto chvíli máme prodlouženou EIU, čekáme na výsledek územního rozhodování a dál pracujeme na tom, aby se ta stavba opravdu tím územím mohla s co nejmenšími negativními dopady zvládnout a stavět PPP projekty. Všechno to dokázal Karel Havlíček. Já k lidem obecně chovám úctu a nebudu snižovat výsledky jeho práce. Jen je potřeba věcně říci, že příprava toho PPP projektu trvala 4,5 roku. Pokud nenastala dilatace času, tak to prostě fyzicky Karel Havlíček celé zvládnout nemohl.

A pravda je, že na začátku roku 2022 jsme vytipovali hned tři stavby, na kterých se pracuje, aby byly připraveny v režimu PPP a aby byly připraveny rychleji, tedy ne za 4,5 roku, ale aby ta doba byla opravdu kratší. V tuto chvíli na Ministerstvu dopravy funguje samostatné oddělení, které se PPP projektům věnuje, protože je pravda, že bez PPP projektů nebudeme schopni v České republice, ať už bude u vlády kdokoli, zvládnout tolik, jako když se rozběhnou. Pracujeme na deseti projektech, na vysokorychlostních tratích, kde se připravují studie proveditelnosti a pracujeme také na klíčových stavbách právě dálničních staveb. A D 3 k nim může patřit, stejně jako k nim může patřit pražský okruh. V tuto chvíli už běží práce na tom, abychom mohli rozhodovat o finálním výběru toho dodavatele celého tendru na koncesionáře.

V případě D 35 intenzivně běží příprava všech těch úseků. V tomto týdnu, a děkuji za připomenutí, začal další úsek a začal i díky tomu, že přípravy historické trvaly tedy - popravdě řečeno - i déle než deset let, tak v té finální fázi, v těch posledních letech, nabraly na obrátkách, včetně právě výkupu pozemků apod. v letošním roce otevřeme další úseky stavby D 35. V tuto chvíli je rozběhnuto pět úseků, do konce roku se rozeběhnou ideálně ještě tři. Z D 35 se stane největší dopravní staveniště ve Střední Evropě. A to je klíčové a mně nijak nečiní problém přiznat, na rozdíl od vás, že se za tím skrývá práce lidí na Ředitelství silnic a dálnic, na Státním fondu dopravní infrastruktury i práce mých předchůdců.

Ale co je podstatné, to tempo se v posledních letech opravdu výrazně zvýšilo a je to hmatatelné. A je to hmatatelné i na tom, že roste významně příprava těch dalších nezbytných prioritních staveb. Proč roste? No proto, aby se opravdu dařilo dál nastartovat ekonomiku. A ty ukazatele letošního roku vám možná dělají vrásky, české veřejnosti, ale konečně mohou trochu ulevit dobré zprávy o tom, že inflace se drží na 2 %, že ceny potravin skutečně klesají v meziročním srovnání, a nemá smysl se dohadovat o tom do nekonečna, jak vypadal nástup inflace na konci vašeho vládního období. Pojďme se fakt zaměřit na to, co je možné podniknout v těch dalších letech, a v tom je vláda Petra Fialy úspěšná.

