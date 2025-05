Kyselová Košková (Přísaha): Proč je Česko jedno velké staveniště?

Negativem je, že tyto silnice jsou často uzavřené nebo zúžené několikanásobně delší dobu ve srovnání s okolitými státy, a to nezmiňuji Asii.

Podružný problém je rovněž to, že častokrát vidíme rozkopaný nejenom hlavní tah, ale i objížďkovou trasu k tomuto hlavnímu tahu, takže ať chcete nebo ne, stejně si postojíte v zácpě. Proč tomu ale tak je? A proč se situace v posledních letech ještě zhoršila?

Klíčové (i když ne základní) příčiny jsou dvě: jednak je problémem to, že se některé stavební firmy přihlásí do 10 výběrových řízení a pokud v nich zvítězí, najednou zjistí, že k realizaci nemají ani dostatek personálu a ani techniky. Každou zakázku tedy zahájí a posléze přesouvají svoje lidi a stroje tam, kde to nejvíce „hoří“. Ne o moc lepší variantou pak je řešení situace využitím služeb externího dodavatele, protože ten nemusí dosahovat potřebných kvalit a zakázka se samozřejmě rovněž adekvátně předraží. Řešením by bylo limitovat počet veřejných zakázek, které jedna firma může paralelně realizovat, což znamená změnu legislativy a zároveň posílení mechanismů kontroly skutečně vynaložených nákladů. Druhým problémem – a u toho je řešení ještě složitější – je, že většina kvalifikovaných a zkušených silničářů nepracuje v ČR, ale dojíždí za prací do zahraničí za několikanásobně vyšší plat (a výše mezd kvalifikovaných dělníků je dalším základním problémem). U nás pak na výstavbě nebo rekonstrukci silnic pracuje nekvalifikovaný personál, který často ani neumí pořádně česky, důležitější pro firmy asi je, že je levný. Řešení zmiňovaných problémů by vyžadovalo nejenom změnu legislativy, ale i priorit stavebních firem, ke kterým by měla patřit primárně snaha o rychlou ale zároveň kvalitní realizaci staveb. Anebo se vrátit k osvědčené metodě státní stavební firmy pro stavbu a rekonstrukci silnic.

Ing. Mgr. et Mgr. Ivana Kyselová Košková, Ph.D., LL.M., MBA, MSc.



