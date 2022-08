Lachnit (ANO): „Třináctka” Ladislava Hojného v Galerii Prádelna

reklama

Po dvou letech se do Galerie Prádelna vrátil ak. mal. Ladislav Hojný, tentokrát s výstavou nazvanou 13x všechno v jednom, která představuje třináct tematických kartonů, každý s množstvím kreseb, zachycujících jednotlivé téma.

Jedná se opulentní množství kreseb, ke každé by autor mohl napsat komentář o jejím původu, jedna je pro Playboy, druhá pro Slovenské dotyky, další pro seriál Srandičky atd. Některé kresby pocházejí z autorových “minutek” z polí, podle kterých doma kreslil barevné varianty, část má původ v jeho desetiletém kreslení středočeského venkova. Dost kreseb je převzatých ze “zcestných zápisků”, cestopisných reportáží, přičemž Hojný věnoval pozornost i skicám, jejichž živost se tak těžce převádí do finálních kreseb. Dle vlastních slov se ale autor při sestavování kartonů “slušně bavil, a plnil tak úkol svého života jako zábavu, byť to byla práce”.

Těch třináct klipů v Galerii Prádelna se pro Hojného stalo inspirací k výstavě Výlety venkoncem vůkol, kterou už má rozpracovanou v skicách. Navíc prý uvažuje o konci svého vystavování v roce 2029 právě také na tomto místě. Svým osobitým způsobem výstavu vysvětluje: “Název výstavy má svůj křesťanský původ, ale v jiných souvislostech. Slyšel jsem kněze, jak říkal: Díval jsem se na své akvárium a uvědomil si, že tak je to s Bohem, on je akvárium a my ty rybičky, co v něm plavou. A já dodávám, že to akvárium musí bejt děsně veliký, aby se tam vešly i velryby. Jo.” Prostě ta třináctka je Hojného - má garsoniéru č.13, bydlí na Praze 13, podle svých slov jej osudově zajímá a “fakt jí fandí”.

Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963-1969 užitou a propagační grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesorů Josefa Nováka a Antonína Strnadela. V letech 1969-1989 působil jako grafik v redakci časopisu Ahoj na sobotu, poté pracoval v různých periodikách a od roku 1993 do roku 2004 byl grafikem v redakci časopisu Ministerstva vnitra ČR Veřejná správa a současně kreslil drobné satirické kresby pro českou mutaci pánského časopisu Playboy. Získal zvláštní cenu v soutěži ČSN za grafickou úpravu časopisů, byl odměněn za ilustrace, za grafické listy (k 100. výročí ND), publikován v knížce Současná česká typografie. Od roku 2003 kreslí a píše Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje, jimiž dokumentuje mizející venkov. Sám sebe označuje cimrmanovským přídomkem „chodící, kreslící, píšící“ nebo zkratkou v.v.v.v., tedy vlastivědný vycházkář ve výslužbě.

“Po dvou letech se do Galerie Prádelna vrací malíř Ladislav Hojný. Tentokrát připravil koncepční dílo, zpracovávající z různých pohledů jeho oblíbené číslo 13. V souvislosti s ním zmiňuje, že předběhl samotného papeže Františka, který je také propagátorem třináctky. Kromě samotných exponátů autor připravil podle svých slov “pikantní” vernisáž, neboť již před lety uvedl bývalý šéfredaktor Světa v obrazech, že Hojného vernisáže nemají v zemi pod Řípem dvojníka. Těšit se můžete tedy nejen na kvalitní výtvarné řemeslo, ale především na charisma a moudrost uznalého muže, jehož hlavním životním smyslem je radost,” uvedl při zahájení výstavy JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

