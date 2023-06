Lang (ANO): Pan Michálek by měl svůj mladý život dožít pod dohledem zdatného ošetřovatele

reklama

Děkuji, paní předsedající, za slovo. Tak už druhý jednací den Poslanecké sněmovny blokuje ten přílepek pana Michálka. My jsme tady slyšeli ze strany pětikoalice, že máme být racionální, že nejsou tady projednávány zákony, kolik stojí jednací den Poslanecké sněmovny, že to je x milionů korun. A my už tady opravdu druhý den, místo abychom se věnovali podstatným věcem, které trápí naši dnešní společnost, jako jsou drahé (vysoké) ceny energií, jako je uprchlická krize a další a další desítky věcí, tak my tady řešíme obsesi pana Michálka.

Když jsem zaregistroval v jeho posledním vyjádření Tomáše Baťu, který tam hovoří o tom, že tedy Tomáš Baťa nebral dotace a bla bla bla - já nevím, jestli za první republiky se dávaly v takové míře dotace, nejsem v tom takto zběhlý, možná by bylo dobré, aby někdo toto zodpověděl, já už jsem jenom čekal, jestli pan Michálek nevytáhne, že Tomáš Baťa měl třeba taky internet a pohyboval se na internetu, jako se pohyboval Tomáš Garrigue Masaryk, a já opravdu nevím. Já se domnívám, že pan Michálek opravdu asi tou svojí obsesí už není na hraně nějakého normálna, a myslím si, že by možná měl svůj mladý život dožít pod dohledem nějakého zdatného ošetřovatele. Děkuji. (Smích.)

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



poslanec

